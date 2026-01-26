Ejecutivo aclara que viaje de diputados a Taiwán no representa la política exterior de Panamá

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo subrayó que este desplazamiento no representa la posición oficial del Estado panameño ni guarda relación con la política exterior del país.

Ciudad de Panamá/El Órgano Ejecutivo aclaró que no mantiene vínculo alguno con el viaje anunciado por un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán, al precisar que dicha visita responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares de los legisladores.

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo subrayó que este desplazamiento no representa la posición oficial del Estado panameño ni guarda relación con la política exterior del país, la cual es una atribución constitucional y exclusiva del Órgano Ejecutivo.

En ese sentido, el Gobierno de la República de Panamá reiteró su firme compromiso con la política de “una sola China”, en concordancia con los intereses nacionales y los compromisos diplomáticos asumidos por el Estado panameño.

Así mismo, destacó que Panamá continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China, sobre la base del reconocimiento mutuo y el respeto a la soberanía nacional, pilares que rigen su política exterior.

El Ejecutivo enfatizó que la conducción de las relaciones internacionales del país se mantiene alineada con los principios constitucionales y los acuerdos diplomáticos vigentes, independientemente de iniciativas individuales que no cuentan con respaldo oficial del Gobierno.