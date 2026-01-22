Diputados estuvieron bajo la lupa del magistrado Vásquez, según informe de rendición de cuentas

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la observación de que bajo su despacho se presentaron procesos penales contra diputados, el magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes hizo público su informe de rendición de cuentas.

Uno de esos procesos fue el que interpuso el diputado Jairo Salazar en contra de su homólogo Betzerai Richards, pero no fue admitido por no comparecer a la instancia pertinente a presentar la denuncia.

De igual manera, atendió otro proceso contra el expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano, Juan Carlos Varela, pero no fue admitido y la causa fue archivada.

Dicho período desglosa el trabajo numérico del despacho del magistrado Vásquez, que comprende del 16 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, en el cual ingresaron 225 expedientes provenientes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia; de ellos, 128 para admisibilidad y 97 para resolver el fondo.

Para dicho periodo, Vásquez era a su vez el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en donde también recibió 1152 expedientes; sin embargo, solo 492 fueron admitidos, 455 para otros trámites y 205 para resolver el fondo.

Bajo el despacho del magistrado Vásquez hay pendientes dos procesos contra diputados.

Según el informe de rendición de cuentas de la Sala Tercera, específicamente de este mismo despacho hay pendiente 32 expedientes del Pleno y 103 qué no han sido atendidos.

Cabe destacar que bajo la titularidad de Vásquez se atendieron 157 resoluciones que corresponden a autos y sentencias, 86 autos que resuelven apelación, así como 412 autos y providencias en trámite.

Es decir, que bajo este periodo, también se resolvieron 113 amparos de garantías constitucionales, 13 acciones de habeas corpus, 14 habeas data y 13 demandas de inconstitucionalidad.

Igualmente, Vásquez era miembro de la Sala Cuarta de Negocios Generales, donde recibió 613 idoneidades para abogados, 25 exhortos y asistencias judiciales, entre otros.