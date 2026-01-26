Nuevo grupo de diputados panameños realizará viaje a Taiwán

Ciudad de Panamá/Un nuevo grupo de diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional viajará este sábado 31 de enero a Taiwán, en lo que constituye el segundo viaje a la isla durante el actual período de sesiones, pese a las críticas expresadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

La delegación, que regresará el 7 de febrero, buscará explorar oportunidades comerciales y analizar el desarrollo de la industria de semiconductores para atraer inversiones a Panamá, según confirmó el diputado José Pérez Barboni en declaraciones previas al viaje.

"Estamos liderando la segunda delegación que va a viajar a Taiwán para tener un acercamiento comercial y conocer la industria de los semiconductores, que tenemos mucho interés de que venga a Panamá y se establezca como un hub, como un centro de ensamblaje y logístico", explicó Pérez Barboni.

Este segundo viaje legislativo se produce apenas dos meses después de que, en noviembre de 2025, otro grupo de diputados visitara Taiwán sin autorización del Ejecutivo.

En aquella ocasión, el presidente Mulino y el canciller Javier Martínez Acha rechazaron categóricamente las gestiones parlamentarias, recordando que la conducción de la política exterior corresponde exclusivamente al Órgano Ejecutivo.

El canciller Martínez Aacha reiteró entonces que cualquier relación internacional gestionada por diputados "no es vinculante" para el Estado panameño, pues la Constitución reserva al presidente la facultad de dirigir las relaciones diplomáticas.

Ante las críticas, Pérez Barboni aclaró que la delegación no tiene intención de firmar documentos ni compromisos internacionales, facultad que reconoce corresponde al Ejecutivo.

"Nosotros no vamos a firmar ningún documento ni ningún compromiso; no es nuestra facultad, no está permitido por Constitución. Respetamos la separación de poderes y las atribuciones que tiene el Ejecutivo, pero tenemos todo el derecho como órgano independiente", afirmó el diputado.

La agenda incluirá reuniones con legisladores taiwaneses para intercambiar experiencias sobre gobernanza y desarrollo económico. Pérez Barboni destacó el interés de aprender de "una democracia que ha demostrado al mundo su resiliencia y efectividad".

Con información de María De Gracia