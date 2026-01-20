Diputados crean subcomisión para analizar proyecto de ley que busca regular la instrumentación quirúrgica

El debate se desarrolló en un auditorio repleto de enfermeras y técnicos de enfermería, donde la iniciativa presentada por el diputado Jamis Acosta recibió rechazos por parte de integrantes de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, quienes advirtieron que la carrera que se busca regular no cuenta con el aval de la Universidad de Panamá, considerada el principal ente rector de la educación superior en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras un primer debate marcado por fuertes cuestionamientos, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión para analizar la viabilidad del proyecto de ley 255, iniciativa que propone otorgar idoneidad a técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica.

La decisión se adoptó luego de escuchar diversas opiniones sobre la formación académica y el impacto de la propuesta en el sistema de salud. El debate se desarrolló en un auditorio repleto de enfermeras y técnicos de enfermería, donde la iniciativa presentada por el diputado Jamis Acosta recibió rechazos por parte de este gremio, quienes advirtieron que la carrera que se busca regular no cuenta con el aval de la Universidad de Panamá, considerada el principal ente rector de la educación superior en el país.

"Los títulos obtenidos en los institutos superiores técnicos no poseen una carga horaria, científica ni clínica necesaria para asumir las responsabilidades que este proyecto pretende otorgarles", manifestó la enfermera Yira Martínez.

Además, se cuestionó que el Estado regule profesiones sin antes determinar las necesidades reales del sistema de salud, una práctica que, según los críticos, podría afectar la calidad de la atención médica.

Para Felipe Ríos, miembro de la Asociación de Enfermeros(as), lo que la Asamblea "probablemente pudiera abanderar es que ningún ministerio en este país, porque estamos hablando del Estado panameño, debiera admitir, como muy bien lo dice un buen panameño, que no tendrías que poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, pregunta qué necesita el sistema para luego formarlos".

Ante el cúmulo de observaciones, se aprobó la conformación de la subcomisión, instancia que tendrá la tarea de evaluar si la regulación es necesaria y si cuenta con el sustento académico y técnico requerido. De este análisis dependerá el futuro del proyecto.

El diputado proponente manifestó su disposición a una discusión formal y responsable, y aseguró que retirará la iniciativa si la subcomisión concluye que no es viable o que no existe un marco adecuado para respaldar a quienes se están formando o ejercen sin reconocimiento formal.

Quienes respaldan el proyecto sostienen que el objetivo es regular y reconocer la profesión de instrumentador quirúrgico, una labor que, aseguran, se desempeña actualmente en hospitales públicos y privados sin una idoneidad oficial, situación que, expresan, debe corregirse en respeto al derecho del paciente a recibir atención por personal debidamente acreditado. No obstante, se recordó que no es la primera vez que se intenta regular esta profesión, aunque los esfuerzos anteriores no han prosperado.

Con información de Elizabeth González