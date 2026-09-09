China rechaza grupo legislativo de intercambio parlamentario Panamá-Taiwán

China calificó la iniciativa como una injerencia en sus asuntos internos y aseguró que contradice la política exterior panameña.

Panamá/La embajada de China en Panamá expresó su “fuerte descontento y enérgico rechazo” por la creación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Yuan Legislativo de Taiwán y pidió a los diputados cambiar su postura.

El 8 de septiembre, algunos diputados de la Asamblea Nacional de Panamá violaron flagrantemente el principio de una sola China y la política exterior del Estado panameño, e insistieron en establecer el llamado Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá - Yuan Legislativo de Taiwán, lo cual cuenta con el apoyo flagrante de un congresista de cierto país. La Embajada de la República Popular China en Panamá expresa al respecto su fuerte descontento y enérgico rechazo".

La reacción surge luego de que, este martes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional reuniera al grupo de diputados. La instancia legislativa es presidida por el diputado del partido Alianza y parte de la bancada Mixta, Joan Guevara.

China calificó la iniciativa como una injerencia en sus asuntos internos y aseguró que contradice la política exterior panameña.

“Exhortamos a los diputados en cuestión a cambiar su postura a la mayor brevedad, atenerse a la política exterior del Estado, dejar de intervenir en los asuntos internos de China y cesar de entorpecer y socavar las relaciones entre China y Panamá”, señala el comunicado.

Guevara explicó que se trata de “un grupo de diputados panameños que creó voluntariamente un grupo multipartidario entre la Asamblea Nacional de Panamá y el Yuan Legislativo de Taiwán”.

También aclaró que “no es un grupo de amistad interparlamentaria, ya que Panamá no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y la conducción de estas es facultad del Órgano Ejecutivo”.

El presidente José Raúl Mulino volvió a marcar distancia de los acercamientos de los diputados con Taiwán y reafirmó la competencia del Ejecutivo sobre la política exterior.