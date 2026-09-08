Mulino vuelve a marcar distancia de viajes de diputados a Taiwán y reafirma que el Ejecutivo dirige la política exterior

De acuerdo con fuentes legislativas, el pronunciamiento habría surgido porque la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional anunció para hoy reunión con el Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Yuan Legislativo de Taiwán.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que los acercamientos de diputados panameños con Taiwán no cuentan con el respaldo del Ejecutivo, al que corresponde dirigir la política exterior del país.

Reitero: los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán, no significa que el Ejecutivo lo avale. Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con fuentes legislativas, el pronunciamiento habría surgido porque la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional reunió este martes al Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Yuan Legislativo de Taiwán. La reunión estaba programada para las 10:00 a. m.

La comisión legislativa es presidida por el diputado Joan Guevara. El Yuan Legislativo constituye el órgano parlamentario de Taiwán.

Precisamente, el diputado Guevara indicó que se trata de "un grupo de diputados panameños que creó voluntariamente un grupo multipartidario entre la Asamblea Nacional de Panamá y el Yuan Legislativo de Taiwán".

No obstante, dejó claro que "no es un grupo de amistad interparlamentaria, ya que Panamá no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y la conducción de estas es facultad del Órgano Ejecutivo".

Tercer grupo viajó en julio

El pronunciamiento ocurre dos meses después del tercer viaje de diputados panameños a Taiwán durante el actual quinquenio.

La delegación visitó la isla entre el 6 y el 10 de julio y estuvo integrada por Roberto Zúñiga, Luis Duke, Lenín Ulate y Yarelis Rodríguez, de la coalición Vamos; Medín Jiménez, del Partido Panameñista, y Orlando Carrasquilla, de Cambio Democrático.

Durante la gira se reunieron con la vicepresidenta taiwanesa, Bi-khim Hsiao; el canciller Lin Chia-lung, y el presidente del Yuan Legislativo, Han Kuo-yu. La agenda también incluyó proyectos de cooperación en tecnología, salud, puertos e infraestructura.

Los diputados de Vamos aseguraron que renunciaron a los viáticos y al uso del pasaporte diplomático, por lo que el viaje no representó gastos para el Estado.

El origen de la controversia

Los contactos legislativos con Taiwán comenzaron a generar tensión en noviembre de 2025, cuando un primer grupo de ocho diputados viajó a Taipéi para participar en reuniones políticas, técnicas y comerciales.

La delegación estuvo conformada por Ernesto Cedeño, Betserai Richards, Ronald De Gracia, Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán, Jhonathan Vega, Julio De la Guardia y Manuel Cohen.

La Embajada de China en Panamá expresó su rechazo y advirtió que esos acercamientos contravenían el principio de “una sola China”. La Cancillería panameña, a su vez, rechazó las presiones ejercidas sobre los diputados por considerarlas una intromisión en asuntos internos.

Una segunda delegación viajó entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2026. La encabezó José Pérez Barboni y la integraron Neftalí Zamora, Jorge González, Alaín Cedeño, Néstor Guardia y Francisco Brea. Su agenda estuvo centrada en comercio, semiconductores y posibles mecanismos de representación comercial.

Antes de esa visita, el Ejecutivo se desvinculó de la misión, recordó que las relaciones internacionales son competencia constitucional del Gobierno y reafirmó el compromiso de Panamá con la política de “una sola China”.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en junio de 2017 para establecerlas con la República Popular China. Desde entonces, el Gobierno panameño reconoce a Pekín como el único representante de China, mientras los diputados defienden sus acercamientos con Taiwán como parte de la diplomacia parlamentaria y la búsqueda de oportunidades económicas y tecnológicas.