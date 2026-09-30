Presidente Mulino se pronuncia tras recibir informe sobre la Mina de Cobre

El presidente José Raúl Mulino recibió las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre el futuro del sitio minero y aseguró que estudiará el informe antes de tomar una decisión. Estableció seis criterios que, según dijo, no serán negociables, entre ellos el acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ausencia de costo fiscal y la supervisión independiente.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió el informe con las recomendaciones de los ministros Felipe Chapman, Juan Carlos Navarro y Julio Moltó sobre el cierre ordenado de la mina.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió el informe con las recomendaciones de la Comisión Interministerial encargada de analizar el futuro del sitio de la Mina de Cobre Panamá, luego de un proceso de estudio que incluyó una auditoría integral del lugar y la revisión de aspectos ambientales, económicos y sociales.

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