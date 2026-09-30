Presidente Mulino se pronuncia tras recibir informe sobre la Mina de Cobre

El presidente José Raúl Mulino recibió las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre el futuro del sitio minero y aseguró que estudiará el informe antes de tomar una decisión. Estableció seis criterios que, según dijo, no serán negociables, entre ellos el acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ausencia de costo fiscal y la supervisión independiente.