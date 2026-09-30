Mina de cobre: Mulino recibe informe final que recomienda su cierre ordenado

Tras recibirlo, el presidente José Raúl Mulino dejó claro que el informe de la comisión interministerial sobre la mina de cobre no constituye una decisión sobre el futuro del sitio , sino un estudio con recomendaciones que ahora serán analizadas por el Ejecutivo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 30 de septiembre las conclusiones de la comisión interministerial de alto nivel creada por el Gobierno y que recomendó el cierre ordenado de la mina que operaba Cobre Panamá.

Durante meses, los tres ministros que integran el grupo —Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente— trabajaron con sus equipos y expertos externos en el análisis de la información disponible.

El informe fue elaborado por SGS Panamá Control Services y entregado al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) el pasado 19 de junio. La evaluación contempló componentes legales, laborales, tributarios, ambientales, técnicos, operativos y de riesgos.

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Tras recibirlo, el presidente José Raúl Mulino dejó claro que el informe de la comisión interministerial sobre la mina de cobre no constituye una decisión sobre el futuro del sitio, sino un estudio con recomendaciones que ahora serán analizadas por el Ejecutivo. Señaló que la decisión final será tomada después de revisar el documento con su gabinete y asesores legales.

'Es un estudio, es una recomendación'

El ministro Moltó dijo que se trata de las recomendaciones que apoyarán al presidente en la toma de decisiones sobre la mina y resolver de la mejor manera este importante tema.

Recalcó que, mientras duró la operación, Panamá tenía una de las minas de cobre, que figuraba entre las más importantes del mundo, pero poca información.

Moltó sostuvo que el informe también considera el impacto en proveedores y los trabajadores tras el cierre. "Es un estudio y es una recomendación, no es una decisión".

El ministro Moltó indicó que en una frase se recomienda "un cierre ordenado de la mina de cobre financiado por el propio sitio, verificable en cada paso con los intereses de la nación como prioridad y con absoluta transparencia".

Según informó, no se trata de una operación de cierre de un año ni en cinco, porque a su juicio, se trata de "hacer las cosas bien".

Recomendaciones basadas en seis puntos importantes

Moltó habló de seis puntos importantes en el informe:

Acatamiento absoluto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (fallo de noviembre de 2023). La soberanía del Estado sobre sus riquezas y sus subsuelos siempre será de los panameños. Sin costo fiscal para los panameños, el sitio paga su propio cierre. Transferencia verificable (se publicará el informe). Prioridad para los más afectados por el cierre de la mina. Supervisión independiente de carácter internacional.

"Cero" costo para el erario público

Por su parte, el ministro Chapman amplió el tema de los números, recalcando que "cero" es lo que debe costarle al Estado panameño la solución del "problema de la mina de cobre". "Ni un centavo del tesoro nacional; ese costo tiene que asumirlo íntegramente la actividad minera".

El ministro se refirió al pedido de cierre de la mina, opción solicitada por muchos panameños y que los llevó a asesorarse con expertos de clase mundial.

"Cerrar la mina, simplemente cerrarla, representaría una carga financiera extraordinaria para el Estado panameño y comprometería durante años recursos públicos que deben destinarse a las necesidades prioritarias".

Chapman aseguró que destinar miles de millones al cierre de la mina pondría en peligro varios programas que se desarrollan en la actualidad. Concluyó que no es una opción que los panameños paguen el cierre de la mina.

Explicó que el cuido de la mina se ha pagado hasta ahora con el concentrado de cobre que estaba procesado y se ha financiado con el mineral extraído en 2023; estaba a la intemperie y era un riesgo para el medio ambiente.

Plan de cierre propuesto por MiAmbiente

En tanto, el ministro Navarro confesó que las "cosas no se hicieron bien" y la mina "no debió haberse construido".

Entre los puntos de cierre ordenado y fondo de cierre recomendados por el ministro Navarro están:

Máxima prioridad al tema ambiental Que el cierre ordenado cuente con fecha concreta y definitiva. Que la condición de cierre seguro la revisen y certifiquen externos independientes. Nuevo fideicomiso ambiental que convierta a la mina de un problema ambiental a ser parte de la solución. Que una parte significativa de los ingresos a futuro del plan de 100 millones anuales sean asignados permanentemente y automáticamente a un fondo operado por MiAmbiente que contaría con un crédito permanente para invertir en protección de biodiversidad y paquetes nacionales.

El presidente aseguró que no existe una fecha definida para una eventual operación de la mina y que el informe no aprueba contrataciones ni compromete recursos estatales. Recalcó que antes de adoptar una decisión estudiará el documento y que será él quien comunique públicamente al país cualquier determinación sobre el futuro del sitio.

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