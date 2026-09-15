Los trabajos han dejado numerosos huecos en los caminos utilizados por los productores para trasladarse hacia sus parcelas y transportar equipos e insumos agrícolas, dificultando el acceso a las áreas de producción.

Productores de cebolla, ají y otros rubros del distrito de Natá, en la provincia de Coclé, expresaron su preocupación por una serie de excavaciones que, según denuncian, personas ajenas a la comunidad estarían realizando durante horas de la noche debajo del puente sobre el río Grande.