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Preocupación por excavaciones nocturnas bajo el puente sobre el Río Grande

Los trabajos han dejado numerosos huecos en los caminos utilizados por los productores para trasladarse hacia sus parcelas y transportar equipos e insumos agrícolas, dificultando el acceso a las áreas de producción.

Preocupación por excavaciones nocturnas bajo el puente sobre el Río Grande

Productores de cebolla, ají y otros rubros del distrito de Natá, en la provincia de Coclé, expresaron su preocupación por una serie de excavaciones que, según denuncian, personas ajenas a la comunidad estarían realizando durante horas de la noche debajo del puente sobre el río Grande.

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