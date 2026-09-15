La propuesta busca ajustar el marco vigente a partir de la experiencia acumulada durante los últimos seis años y agilizar los procesos relacionados con la formulación, estructuración y licitación de proyectos bajo esta modalidad.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que modifica la Ley 93 de 2019, mediante la cual se estableció el régimen de Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios con participación del sector privado.