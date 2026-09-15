Gabinete aprobó cambios a ley de APP para agilizar obras y ENA podrá gestionar financiamiento para proyectos

La propuesta busca ajustar el marco vigente a partir de la experiencia acumulada durante los últimos seis años y agilizar los procesos relacionados con la formulación, estructuración y licitación de proyectos.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que modifica la Ley 93 de 2019, mediante la cual se estableció el régimen de Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios con participación del sector privado.

La propuesta busca ajustar el marco vigente a partir de la experiencia acumulada durante los últimos seis años y agilizar los procesos relacionados con la formulación, estructuración y licitación de proyectos bajo esta modalidad.

De acuerdo con la exposición de motivos, la evaluación del régimen permitió identificar etapas que pueden extenderse más de lo necesario y trámites susceptibles de simplificación, sin eliminar los controles y garantías establecidos en la legislación.

El proyecto plantea, entre otros aspectos, facilitar una mayor participación del sector privado, movilizar inversión y promover la competencia, además de reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios.

También se busca fortalecer los estándares técnicos, la disciplina fiscal, la transparencia y los mecanismos de control, de manera que las obras desarrolladas mediante APP respondan a necesidades identificadas y representen un uso eficiente de los recursos públicos.

ENA podrá gestionar financiamiento por hasta $196 millones

En la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 116-26, que autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) y ENA Norte, S.A. a suscribir un contrato de fideicomiso deudor, de garantía y administración para gestionar financiamiento por hasta $196 millones.

Los recursos serán utilizados para refinanciar el saldo de los bonos del Fideicomiso ENA Norte con el Inter-American Investment Corporation (IDB Invest).

El financiamiento estará dividido en dos préstamos: uno por $96 millones y otro por $100 millones.

AIG formalizará contrato por servicios tecnológicos del SPA

El Gabinete también aprobó la Resolución de Gabinete No. 109-26, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar, mediante procedimiento excepcional, un contrato con Inversiones Tecnológicas de América, S.A., por servicios relacionados con la plataforma del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El contrato, por un monto de B/.3,904,740.30, incluido el ITBMS, contempla servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos utilizados en las salas de audiencias.

La contratación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Según la resolución, los servicios fueron prestados durante ese año para garantizar la continuidad operativa de la plataforma y ahora se requiere formalizar la contratación para efectuar el pago con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026.

El procedimiento excepcional se sustenta en que la empresa es actualmente el único representante local autorizado del producto Plataforma TEMIX EBS para la gestión de las instituciones encargadas de administrar el proceso del SPA.

Con información de Yenny Caballero