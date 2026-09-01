Gabinete aprobó presupuesto del canal de Panamá para 2027; contemplan aporte de $3,607.8 millones al Estado

El año fiscal 2027 del Canal comprenderá del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. El documento contempla un aporte directo al Estado panameño de $3,607.8 millones.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley N.º 32-26, que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027, con ingresos proyectados por $5,555.3 millones, un incremento de 6.7% frente al presupuesto aprobado para el periodo anterior.

El año fiscal 2027 del Canal comprenderá del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. El documento contempla un aporte directo al Estado panameño de $3,607.8 millones, unos $414 millones más que lo establecido para el año fiscal 2026.

La propuesta fue presentada ante el Consejo de Gabinete por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la subadministradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta.

A los aportes directos se suman $328.5 millones correspondientes a otros pagos al Estado, entre ellos impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo de los empleados del Canal y cuota obrero-patronal.

Sin embargo, el presupuesto proyecta una utilidad neta de $3,249.5 millones, lo que representa una reducción de 4.5% en comparación con la estimada para 2026.

De acuerdo con la ACP, el crecimiento de los ingresos estará impulsado principalmente por los ingresos de tránsito, que se calculan en $5,408.1 millones, cifra superior en B/.291.4 millones, equivalente a un aumento de 5.7% frente al presupuesto aprobado para el año fiscal 2026.

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Para establecer estas proyecciones, la ACP tomó en cuenta las estimaciones de tránsito relacionadas con el comportamiento del comercio y la industria marítima, las condiciones económicas de los mercados y las rutas atendidas por el Canal.

Uno de los factores de riesgo considerados es una posible ocurrencia del Fenómeno de El Niño, así como las restricciones hídricas que podrían limitar la capacidad operativa de la vía interoceánica y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico.

Pese a estos escenarios, el presupuesto para el nuevo año fiscal está orientado a fortalecer la competitividad del Canal, avanzar en proyectos vinculados al desarrollo del negocio, consolidar la formación del capital humano y profundizar las acciones de sostenibilidad necesarias para garantizar la continuidad, eficiencia y rentabilidad de la ruta.

La ACP explicó que su presupuesto se estructura sobre tres prioridades estratégicas: proteger el negocio, asegurar la operación y preparar el futuro. En este marco, se contemplan recursos para la sostenibilidad operativa, protección de activos y gestión de riesgos, además de programas de mantenimiento, seguros, conservación y reforestación de la cuenca.

También se incluyen inversiones en ciberseguridad y continuidad tecnológica, así como programas de formación y bienestar del capital humano, relevo generacional y fortalecimiento de capacidades.

El presupuesto acompaña, además, el desarrollo de iniciativas estratégicas de largo plazo, entre ellas el proyecto del lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico, orientados a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la vía interoceánica.

En cuanto a los peajes, la ACP informó que la estructura tarifaria se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027, por lo que el proyecto de presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes para sus clientes.

Tras la aprobación en el Consejo de Gabinete, se autorizó al ministro José Ramón Icaza para que, junto con las autoridades de la ACP, presente el proyecto de presupuesto ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento del procedimiento establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.