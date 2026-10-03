MiAmbiente construirá escuela para guardaparques en Camino de Cruces

El anuncio acompaña el aumento de guardaparques activos, que pasaron de 141 a 631 en 26 meses , lo que representa la incorporación de 490 unidades durante la presente administración. La meta es alcanzar 724 guardaparques en diciembre de 2026 .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció que construirá la Escuela Nacional de Guardaparques en el Parque Nacional Camino de Cruces, para fortalecer la formación de quienes vigilan y protegen las áreas protegidas del país.

La institución adelantó que la escuela contará con instalaciones de primer nivel. De acuerdo con datos de Mi Ambiente, el proyecto y los entrenamientos cuentan con el respaldo de expertos globales y de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) para elevar los estándares al nivel internacional, aunque el comunicado no precisa el costo del proyecto ni cuándo comenzará su construcción.

El anuncio acompaña el aumento de guardaparques activos, que pasaron de 141 a 631 en 26 meses, lo que representa la incorporación de 490 unidades durante la presente administración. La meta es alcanzar 724 guardaparques en diciembre de 2026.

Como parte de este proceso, 34 nuevos guardaparques culminaron su formación y serán asignados a distintas áreas protegidas para resguardar bosques, ríos, humedales, montañas y ecosistemas marino-costeros.

Durante la graduación, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó las condiciones de trabajo y capacitación que se busca ofrecer a este personal.

Hoy empieza el reto de sus vidas; hace años parecía imposible pensar en tener guardaparques con posiciones permanentes, con equipos dignos de primer mundo, con capacitación y entrenamiento. Parecía imposible pensar que podría haber mujeres guardaparques, pero hoy estamos cumpliendo todos esos sueños”, expresó el ministro.

Navarro también pidió firmeza en la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la ley.

“Siempre defiendan hasta el último árbol. Nunca permitan que tumben un solo árbol dentro de un parque nacional. Jamás permitan la cacería furtiva o ilegal dentro de los parques nacionales”, manifestó.

Formación y apoyo técnico

MiAmbiente también incorporó a 20 profesionales especializados, entre ellos biólogos e ingenieros forestales, para respaldar la gestión operativa y administrativa de las áreas protegidas.

Según la institución, se han desarrollado 17 cursos de formación y 52 talleres de entrenamiento. Además, 25 jefes de parques nacionales y áreas protegidas recibieron capacitación en la Universidad Estatal de Colorado sobre liderazgo, administración y manejo de recursos naturales.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística han contribuido a la preparación técnica y operativa de los nuevos guardaparques.

Panamá cuenta con 124 áreas protegidas, de las cuales 19 son parques nacionales, entre ellos Darién y Coiba. La nueva escuela y la incorporación de personal forman parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.