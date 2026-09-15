Fenómeno de El Niño: Efectos empiezan a sentirse en sembradíos de Chiriquí y provincias centrales

Expertos explican que la reducción de las lluvias afecta en su mayoría a la producción de arroz y maíz en las localidades de Chiriquí, Veraguas y otras zonas del país.

Imagen ilustrativa sobre consumo y compra de arroz nacional / TVN
Tvn Noticias
15 de septiembre 2026 - 17:28

David, Chiriquí/Las consecuencias del fenómeno de El Niño ya se empiezan a sentir en varias zonas, no solamente de Chiriquí, sino también de provincias centrales. Expertos del Instituto de Innovación e Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) destacaron y recomendaron a los productores tener muy en cuenta los tiempos de siembra para así evitar ser perjudicados de peor forma.

Explicaron que establecer las siembras tempranas durante estos meses de septiembre y parte de octubre, cuando hay una mayor cantidad de lluvia, puede provocar un mejor rendimiento en las siembras, especialmente de arroz y maíz, que serían los más impactados por el fenómeno de El Niño.

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Aseguran que es mejor jugar con los tiempos y momentos de etapas de lluvias para así tener mejor control del sembrado. Cabe destacar que se han determinado épocas un poco estables a finales de septiembre y todo octubre.

Antes de que se dé una falta más grave de lluvias, se prevé que suceda para los meses de noviembre, diciembre y enero 2027; esto podría significar mejores rendimientos y menos estrés calórico para las plantas y, por ende, mejoraría la producción.

Cosecha de maíz
Cosecha de maíz / TVN Noticias

Los especialistas Román Gordón y Luis Alberto Barahona, investigadores del IDIAP, explicaron que ya se han estado realizando charlas y seminarios a los productores de todo el país, a través de las cadenas agroclimáticas, lo que permitirá tener un mejor control de las condiciones para la siembra y mejorar los rendimientos y así evitar menos daños.

Le toca a cada uno de los productores observar las condiciones del clima y de sus terrenos para realizar estas siembras, con esto tener las mejores alternativas para sus cultivos.

El arroz necesita cerca del 70% de agua, mientras que el maíz podría necesitar más del 30%, lo que conllevaría establecer alternativas para ambos cultivos dependiendo de las condiciones del clima que haya en sus zonas de cultivo, dijeron los expertos.

Con información de Demetrio Ábrego.

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