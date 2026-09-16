¡El clonador sube de nivel! Esto es lo que viene HOY en el quinto show de Tu Cara Me Suena 2026

Los ocho famosos llegan a mitad del camino con invitados, humor, grandes voces y retos que podrían sacudir la tabla. La cita es a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass, YouTube y por radio a través de la 96.5 FM.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Agárrense, porque el clonador va a echar humo! Tu Cara Me Suena 2026 llega esta noche a su quinto show, con una gala que lo tendrá todo. La noche promete entretenimiento con una cartelera de presentaciones que van desde el drama novelero a una disparatada audiencia judicial, sin dejar por fuera el pop, la música tropical y las grandes baladas.

La competencia alcanzó la mitad del camino y cada transformación comienza a pesar más.

Las canciones y el orden de salida permanecen bajo llave, pero los ensayos dejaron suficientes pistas para anticipar una noche cargada de actuación, baile, humor y cambios de voz que pondrán a prueba hasta el más pequeño gesto de los famosos.

Tres invitados y mucho drama

La ganadora del cuarto show, Maisa Pérez Condacín, no estará sola al transformarse en Vikki Carr y Ana Gabriel. La acompañará su mamá, Lissette Condassin, quien conocerá por primera vez lo que significa atravesar el clonador.

Madre e hija prepararon un número cargado de actuación, emoción y dramatismo. No bastará con cantar juntas: ambas deberán encontrar los colores vocales tan particulares de sus personajes y construir sobre el escenario una historia digna de un novelón mexicano de los años ochenta.

El despecho también llegará con Rikiplops y Anyuri, mejor conocida como “La Cuchita”. La pareja formará su propio Pimpinela y deberá meterse de lleno en el papel para desarrollar una historia de reclamos, desamor y mucha intensidad.

Los ensayos dejaron claro que ninguno piensa quedarse con los brazos cruzados. Habrá miradas, reacciones y una discusión musical que promete sacar chispas sobre la tarima.

El quien será completamente variado pues El Urri, no se quedó atrás y se convertirá en Tres Patines junto a Memo Palacios, “El Tío de la Sele”.

La actuación, el ritmo y la química entre ellos serán fundamentales para llevar el humor del recordado personaje hasta el escenario del ITSE.

Una transformación dividida en dos

El quinto show también estrenará un reto que no se había visto durante esta temporada. Vicente Chávez recibió el comodín “2 en 1” y deberá transformarse él solo en Andrea Bocelli y Sarah Brightman.

“El Pay de Limón” utilizará un vestuario dividido en dos y cambiará de personaje cada vez que gire su cuerpo. Con cada vuelta deberá modificar la voz, la postura y los gestos para crear la ilusión de que dos artistas comparten el escenario.

Una escena de película… con una vuelta inesperada

Israel “Ñero” Berastegui enfrentará uno de los mayores desafíos vocales de la noche al convertirse en Céline Dion. “El Don de la TV” deberá cambiar por completo su manera de cantar, moverse y proyectarse ante las cámaras.

Azúcar, actitud y glamour mexicano

La actual líder de la clasificación, Yamilka Pitre, asumirá la energía de Celia Cruz. Durante los ensayos trabajó los movimientos, la expresión corporal y la interacción con el público que caracterizaban a la inolvidable artista cubana.

Todo apunta a que Yamilka buscará convertir el ITSE en una fiesta, invitando a las barras a cantar y bailar con ella. El reto llegará después de su exigente transformación en Michael Jackson, por lo que deberá cambiar nuevamente de voz, postura y personalidad.

Anarkelys Arias se convertirá en Rihanna y llevará al escenario el “flow” caribeño de la estrella de Barbados. Además de cantar, Anarkelys deberá recorrer el escenario, bailar y mantener la actitud de su personaje durante una presentación físicamente demandante. La caracterización visual también tendrá un papel importante, aunque los detalles completos se conocerán cuando atraviese el clonador.

Por su parte, Ale Merod, tendrá su segunda transformación mexicana de la temporada, al convertirse en Thalía. La “Loquita Pretty” llegará con un gran sombrero charro, sensualidad y una coreografía acompañada por el cuerpo de baile.

Después de interpretar a Alejandra Guzmán, Ale deberá mostrar otra personalidad: más coqueta, expresiva y glamorosa, pero con la misma seguridad necesaria para dominar el escenario.

Nadie puede confiarse

Yamilka Pitre llega al quinto show como líder acumulada, mientras Maisa Pérez Condacín y Anarkelys Arias comparten el segundo puesto. Rikiplops permanece muy cerca, por lo que una sola presentación podría volver a mover las primeras posiciones.

Al finalizar las ocho transformaciones, las calificaciones del jurado, los votos de los participantes y el respaldo del público definirán al ganador o ganadora de la noche. Los televidentes podrán entregar sus cinco puntos favoritos mediante el código QR que aparecerá en pantalla.

Tu Cara Me Suena 2026 comienza HOY a las 8:00 p. m., completamente en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. También podrá seguirse por radio a través de 96.5 FM, así que, si estás manejando o trabajando, tampoco hay excusa para perderse el papá de los megas.