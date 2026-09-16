Unachi: MEF facilitará recursos para cubrir pago de planilla

Los recursos permitirán cubrir las obligaciones correspondientes a la planilla de docentes y administrativos y atender el déficit registrado en los últimos meses.

Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) facilitará los recursos necesarios para cubrir el déficit presupuestario que mantiene la institución y garantizar el pago de la planilla de docentes y administrativos durante lo que resta de 2026.

El anuncio se dio luego de una reunión en la que el rector de la Unachi, acompañado de su equipo de trabajo, presentó ante la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el subcontralor, Omar Castillo, una serie de propuestas para atender la situación financiera que enfrenta la universidad.

Según informó la institución, los recursos permitirán cubrir las obligaciones correspondientes a la planilla de docentes y administrativos y atender el déficit registrado en los últimos meses.

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No obstante, el traslado interinstitucional de los fondos requiere el visto bueno de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, debido al monto involucrado. La Unachi indicó que este trámite será gestionado a la brevedad para avanzar con el pago de las dos quincenas pendientes a los funcionarios.

La administración universitaria agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad educativa y destacó el compromiso de los universitarios con el fortalecimiento académico y administrativo de la institución.

Asimismo, el rector hizo un llamado a quienes han cuestionado la nueva gestión a sumarse a los esfuerzos para mejorar la imagen institucional y recuperar la confianza de la sociedad panameña.