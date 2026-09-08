Presupuesto de la Unachi: Rector Absel Navarro sustenta presupuesto de $118 millones y revela déficit

Absel Navarro, quien lleva aproximadamente una semana al frente de la Universidad Autónoma de Chiriquí, presentó ante la Comisión de Presupuesto la propuesta elaborada por la administración anterior para 2027. El MEF recomienda asignar $80 millones frente a los $118 millones solicitados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con al menos una semana en el cargo, el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, sustentó este martes 8 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la vista presupuestaria de la casa de estudios para la vigencia fiscal de 2027.

El presupuesto fue elaborado por la administración de la exrectora, Etelvina Medianero de Bonagas, que solicitó $118 millones para el funcionamiento de la universidad. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de $80 millones. Durante su intervención, Navarro también se refirió a cuestionamientos relacionados con la estructura administrativa, los nombramientos y posibles casos de nepotismo dentro de la universidad.

El rector aseguró que no ha realizado nombramientos de funcionarios señalados por casos de nepotismo, debido a que todavía no ha podido efectuar movimientos en materia de recursos humanos por falta de partidas presupuestarias.

"Primero, no es mi voluntad ni he tomado la decisión y mucho menos se me puede señalar que estoy nombrando a personas que han sido destituidas por nepotismo, si yo no he podido mover un dedo en materia de recursos humanos”, afirmó. Sobre las investigaciones por nepotismo, Navarro explicó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó inicialmente a un grupo de funcionarios, pero posteriormente recibió notificaciones sobre la absolución de otros casos, incluso de personas con vínculos familiares.

Cuestionamientos a la estructura administrativa

Navarro también señaló que durante la pasada administración se crearon direcciones administrativas con funciones similares, situación que, según indicó, habría respondido a espacios de política interna dentro de la universidad.

El rector habló además de que existen posibles duplicidades de funciones y cuestionamientos sobre los salarios de algunos cargos. Aseguró que estas remuneraciones pueden ser consultadas en la planilla publicada en el sitio web de la universidad y sostuvo que los salarios fueron incrementándose de manera irresponsable.

“De un solo plumazo se crearon una serie de direcciones administrativas para completar los espacios políticos internos en la universidad. Y sí, puede existir direcciones con duplicidad de funciones, también sobre sueldos; eso no lo podemos ocultar (...) que se fueron aumentando de una manera irresponsable”, reveló.

Déficit de $28 millones en el presupuesto de 2026

Uno de los principales señalamientos realizados durante la sustentación fue la situación financiera de la Unachi. El funcionario indicó que el presupuesto correspondiente a 2026 prácticamente se agotó a mitad de año y que la institución enfrenta un déficit aproximado de $28 millones.

A esta situación se suma una deuda de $15 millones con la Caja de Seguro Social (CSS). Según el rector, el déficit está afectando el pago de más de 2 mil funcionarios, así como las obligaciones pendientes con acreedores.

Durante la sustentación también fueron cuestionados algunos salarios dentro de la universidad. En cuanto al personal docente, Navarro detalló que la casa de estudios superiores cuenta con 482 docentes de tiempo completo, 271 de medio tiempo y 306 de tiempo parcial. De ese grupo, indicó que 261 docentes reciben salarios de $7,000.

Otro de los cargos cuestionados por los diputados fue el de director de la Cafetería de la Unachi, cuyo salario, según lo expuesto durante la sesión, asciende a $3,000 mensuales, además de un sobresueldo de $1,500. El subdirector de Cafetería recibe poco más de $2,000 mensuales, a lo que se suma un sobresueldo de $1,000. Navarro planteó la necesidad de realizar cambios dentro de la universidad.

Con información de Meredith Serracín.