Coclé: Más de dos meses sin lluvias ponen en riesgo cultivos de arroz en Natá

Pequeños productores de Natá en la provincia de Coclé aseguran que llevan prácticamente más de dos meses enfrentando la falta de agua, una situación que amenaza los cultivos de arroz y pone en riesgo los ahorros destinados a la producción durante el año.

Natá, Coclé/Más de dos meses con lluvias insuficientes mantienen en riesgo los cultivos de arroz de pequeños productores de la comunidad de Olivo, en el corregimiento de El Caño, distrito de Natá, provincia de Coclé. Los agricultores aseguran que durante este periodo apenas se han registrado lluvias en dos ocasiones, pero la cantidad de agua no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de las plantaciones.

La falta de humedad ya se refleja en las parcelas, donde los productores reportan que el suelo está seco y los cultivos presentan afectaciones que comprometen su desarrollo. Ante el panorama, los agricultores temen perder la cosecha y, con ella, los recursos que han destinado durante todo un año para establecer sus cultivos.

Los productores explican que la siembra representa una inversión importante para las familias que dependen de esta actividad. En el sector de Olivo hay más de 10 hectáreas sembradas de arroz por pequeños productores, con una inversión aproximada de $2,000 por hectárea.

De acuerdo con los agricultores, algunas parcelas tienen entre 1.5 y 2 hectáreas, aunque la superficie varía entre productores. Los agricultores aseguran que ya no cuentan con recursos suficientes para continuar intentando salvar la cosecha y solicitan a las autoridades buscar alternativas que les permitan enfrentar las pérdidas provocadas por la falta de lluvias.

Solicitaron un apoyo por parte del Gobierno nacional. Los pequeños arroceros esperan que se establezcan estrategias o programas de apoyo que les permitan, al menos, recuperar parte de los ahorros invertidos en esta cosecha y continuar con su actividad productiva.

Con información de Nathali Reyes