El Urri: ¡Tres Patines terminó acusado de “cantaricidio” en pleno ITSE!

El Urri y Memo Palacios llevaron La Tremenda Corte al escenario antes de soltar todo el sabor de la guaracha cubana.

El Urri: ¡Tres Patines terminó acusado de “cantaricidio” en pleno ITSE!
16 de septiembre 2026 - 20:28

El Urri llegó acompañado por Memo Palacios, conocido como “El Tío de la Sele”, para recrear las ocurrencias de Tres Patines y el Señor Juez.

Entre acusaciones, multas y una letra escrita hasta en una servilleta, ambos protagonizaron una cómica audiencia por “cantaricidio” antes de interpretar “Parece que va a llover”.

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