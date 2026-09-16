El Urri y Memo Palacios llevaron La Tremenda Corte al escenario antes de soltar todo el sabor de la guaracha cubana.

El Urri llegó acompañado por Memo Palacios, conocido como “El Tío de la Sele”, para recrear las ocurrencias de Tres Patines y el Señor Juez.

Entre acusaciones, multas y una letra escrita hasta en una servilleta, ambos protagonizaron una cómica audiencia por “cantaricidio” antes de interpretar “Parece que va a llover”.