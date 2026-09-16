Instalan mesa técnica para buscar solución a más de 500 familias de Valle de los Cerezos en Panamá Oeste

La primera reunión se realizó con la mediación de la Defensoría del Pueblo y la participación del Ministerio de Vivienda, residentes y entidades como Sinaproc, Bomberos y el Idaan. Las familias aseguran que enfrentan la situación desde 2014 y que continúan pagando las hipotecas de las viviendas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 500 familias de Valle de los Cerezos, en la provincia de Panamá Oeste, esperan encontrar una solución a la problemática que, según denuncian, afecta desde hace más de una década a las viviendas que adquirieron y por las que aún continúan pagando.

Este miércoles se instaló la primera mesa técnica para abordar la situación, en una reunión desarrollada en la Defensoría del Pueblo, con la participación de representantes de los residentes, autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y funcionarios de otras entidades, entre ellas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

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Los residentes expusieron durante el encuentro las condiciones que, aseguran, presentan algunas de las viviendas y el temor que enfrentan al permanecer en ellas. Se pudo conocer que esta problemática se ha estado suscitando desde el 2014. Los residentes esperan que la mesa técnica permita determinar una solución a su situación y que se reconozcan los reclamos que han planteado durante años.

Las familias han planteado distintas alternativas como parte de sus reclamos, relacionadas con las viviendas que adquirieron y los pagos que continúan realizando. Durante la reunión, autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial manifestaron que todavía no existen conclusiones sobre el caso, pero destacaron que las familias están siendo escuchadas.

El funcionario calificó como lamentable la situación que enfrentan las más de 500 familias, aunque señaló que existen limitaciones debido a que se trata de un proyecto privado. La primera reunión de la mesa técnica continuaba al mediodía de este miércoles. Según lo señalado por representantes del Miviot, las autoridades mantienen disposición para participar en próximos encuentros con el objetivo de analizar la situación y buscar alternativas para las familias.

Con información de Jessica Román