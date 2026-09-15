Boquete se prepara para una jornada de jazz y música en vivo

Jazz Experience Boquete, llega a Chiriquí este sábado 19 de septiembre en los predios del Palacio Municipal de Boquete.

Chiriquí/El distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, será escenario de una jornada dedicada al jazz y la música en vivo con la realización de Jazz Experience Boquete, este sábado 19 de septiembre en los predios del Palacio Municipal de Boquete.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Cultura, reunirá a músicos y agrupaciones nacionales de distintas generaciones y procedencias, con el objetivo de acercar diferentes propuestas musicales a nuevos públicos y propiciar un encuentro entre artistas, comunidades y visitantes.

La programación comenzará a las 4:30 p.m. con un pre-show a cargo de Tiburón Amarillo, agrupación integrada por talento chiricano y ganadora del primer lugar del concurso Cultura Rock, auspiciado por el Ministerio de Cultura.

A partir de las 5:30 p.m. iniciará la programación principal, que contará con la participación de Outside Jazz Band, integrada por músicos chiricanos; Latin Coffeerized, conformada por profesores y músicos vinculados a la Fundación Danilo Pérez; además de la Orquesta La Kshamba, la Orquesta de Roberto Delgado y la Orquesta Sinfónica Nacional.

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También se presentará Eliécer Izquierdo Project, integrado por cuatro músicos provenientes de la ciudad de Panamá; Grupo Patatús, conformado por artistas de diferentes países; y la Big Band Avanzada, integrada por 40 jóvenes músicos de la Red de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá, bajo la dirección del profesor Alejandro Castillo.

La propuesta busca combinar el talento musical de Chiriquí con agrupaciones y artistas reconocidos a nivel nacional, en una actividad abierta al público que pretende fortalecer la circulación de la música y generar nuevas oportunidades para los artistas panameños.

Durante la presentación oficial, el director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, Gianni Bianchini, destacó la importancia de llevar este tipo de experiencias a distintas regiones del país.

Por su parte, el director regional del Ministerio de Cultura en Chiriquí, Gregorio González, resaltó el trabajo que desarrolla la institución para acercar las expresiones artísticas y culturales a las comunidades, generando también espacios de entretenimiento y convivencia.

Jazz Experience Boquete cuenta con el respaldo de autoridades locales y provinciales, entre ellas la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; el alcalde de Boquete, Eduardo Rodríguez; y la directora regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, Sara Borrero.

Las autoridades destacaron el aporte de este encuentro al movimiento cultural de la provincia y su potencial para complementar la oferta turística de Boquete.