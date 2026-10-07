Canadá no permitirá suicidio asistido para quienes solo padecen enfermedades mentales

Canadá no permitirá el suicidio médicamente asistido para personas cuya única condición sea una enfermedad mental, dijo el miércoles el ministro de Justicia, en un intento de cerrar el debate sobre uno de los temas de salud más polémicos del país.

Canadá legalizó la muerte asistida para quienes se encontraron en etapa terminal en 2016.

Ese derecho se amplió en 2021 a quienes sufrían enfermedades graves e incurables, aunque la muerte no fuera "razonablemente previsible".

El ministro de Justicia, Sean Fraser, declaró a los periodistas el miércoles que el gobierno liberal de Canadá planea aprobar una ley que prohibirá el suicidio asistido para personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental.

"Canadá ha tomado la decisión de no avanzar con la ampliación" del suicidio asistido, dijo Fraser. "Aunque no existe un consenso perfecto sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto".

El anuncio de Fraser se produjo tras las recomendaciones de un panel asesor que en junio instó al gobierno a no ampliar los derechos al suicidio asistido.

Ese panel expresó preocupación por la falta de apoyo en salud mental en comunidades de todo el país y por el riesgo de que pacientes que sufren elijan la muerte porque no pueden acceder a la atención necesaria.

La mayoría de los canadienses apoyan el derecho al suicidio asistido, pero en los últimos meses algunos profesionales de la salud han pedido una revisión de esta política, incluido el modo en que los pacientes obtienen aprobación para poner fin a sus vidas.