Museo de la Mola y Volarte presentan exhibición de la cultura Guna en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Volarte y el Museo de la Mola presentan una exhibición digital con molas figurativas, llevando la cosmovisión y el patrimonio panameño a miles de viajeros internacionales.

Panamá/La riqueza cultural del pueblo Guna ha encontrado una nueva ventana al mundo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

A partir del pasado 10 de septiembre, la iniciativa Volarte y el Museo de la Mola (MuMo) inauguraron una exhibición digital que busca acercar el patrimonio textil y la cosmovisión de esta comunidad indígena panameña a las miles de personas que transitan por uno de los principales hubs aéreos de la región.

Esta alianza, que ya cuenta con un precedente exitoso, presenta en esta ocasión una colección enfocada en las molas figurativas. Estas piezas destacan por reflejar la estrecha y respetuosa relación que el pueblo Guna mantiene con la Madre Tierra.

A través de la representación de animales, plantas y diversos elementos de la naturaleza, los diseños textiles expresan una forma única de comprender e interactuar con el entorno natural.

Te puede interesar: Artesanos panameños serán capacitados para vender sus productos en Amazon

Lejos de ser únicamente piezas de valor estético, las molas figurativas funcionan como verdaderos archivos históricos y culturales. Sus intrincados diseños permiten a los espectadores apreciar cómo el arte textil se transforma en un vehículo para transmitir la memoria, la identidad y los conocimientos ancestrales de la comunidad Guna, consolidándose como una expresión artística viva y profundamente significativa.

La estrategia de Volarte consiste en desarrollar exhibiciones digitales de arte y cultura en espacios públicos de alto tránsito, democratizando el acceso al patrimonio.

Al respecto, Paola Bahamón, directora general de Volarte, destacó que esta segunda colaboración reafirma el interés de ambas organizaciones por crear puentes entre el arte, la cultura y la tecnología, llevando la mola más allá de los espacios tradicionales y acercándola a nuevas audiencias globales.

Para el Museo de la Mola, llevar esta muestra al Aeropuerto El Dorado representa una oportunidad estratégica para ampliar el alcance internacional de su acervo. La iniciativa no solo promueve el reconocimiento de la mola como una manifestación artística de primer nivel, sino que también invita a los viajeros a descubrir y valorar la profunda identidad y el legado cultural del pueblo Guna en pleno corazón de la terminal aérea colombiana.