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Primer encuentro de bandas con piezas de tamboreras panameñas reunirá a jóvenes músicos en La Chorrera

Durante el encuentro, las bandas interpretarán reconocidas piezas del repertorio nacional, entre ellas “Panamá Viejo”, “La Guaricha”, “Soy Panameño” y “Guararé”.

Ministerio de Cultura anuncia primer Encuentro de Bandas / MiCultura
Danna Durán - Periodista
04 de septiembre 2026 - 17:49

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Cultura (MiCultura) invita a las familias panameñas al primer Encuentro de Bandas con Piezas de Tamboreras Panameñas, una actividad que busca exaltar la identidad nacional y preservar el patrimonio musical del país.

El evento, dedicado a la memoria del profesor Rufino González, se realizará el sábado 19 de septiembre, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera. La actividad será abierta al público.

El director regional de MiCultura, Abdiel Cáceres, destacó que el encuentro busca rendir tributo a la patria, fortalecer el sentido de identidad, fomentar el talento juvenil y contribuir a la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

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Seis bandas de música escolares tendrán una participación central durante la jornada. Las delegaciones se presentarán en el siguiente orden:

  1. Centro Educativo Altos de San Francisco
  2. Colegio San Martín de Porres
  3. Escuela Pedro Pablo Sánchez
  4. Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera
  5. Instituto Ingeniero Tomás Guardia
  6. Colegio Moisés Castillo Ocaña

La vicegobernadora de Panamá Oeste, Sara Peña, resaltó la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes acercarse a las tradiciones nacionales y representarlas con orgullo.

Durante el encuentro, las bandas interpretarán reconocidas piezas del repertorio nacional, entre ellas “Panamá Viejo”, “La Guaricha”, “Soy Panameño” y “Guararé”.

La Tamborera Panameña surgió en la década de 1930 y fusionó elementos del tamborito con los formatos de orquesta y banda. Esta expresión musical se caracteriza por sus estructuras rítmicas, entre ellas las del cumbión y la tamborera, adaptadas a instrumentos de viento y percusión.

Con esta iniciativa, MiCultura busca acercar a las nuevas generaciones a una parte importante de la historia musical panameña y mantener viva una tradición que continúa resonando en trompetas, clarinetes y tambores.

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