MiCultura abre concurso para diseñar nuevo logotipo del Museo Reina Torres de Araúz

El concurso se desarrolla paralelamente a los trabajos de restauración de la sede del museo, los cuales registran un avance físico del 70 %.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Cultura, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció la apertura de un concurso para diseñar la nueva identidad visual del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), como parte del proyecto de restauración integral de su sede.

La convocatoria, cuyas bases y reglamentación fueron publicadas en la Gaceta Oficial el 15 de julio de 2026, contempla un premio único de $10 mil para la propuesta seleccionada por el jurado evaluador.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para preservar y divulgar la memoria histórica y cultural del país.

“Los museos son la memoria de los pueblos: espacios donde el pasado conversa con el presente y donde las futuras generaciones encontrarán las claves para comprender nuestros orígenes y nuestro camino como nación”, expresó.

Herrera explicó que el concurso se desarrolla paralelamente a los trabajos de restauración de la sede del museo, los cuales registran un avance físico del 70 %.

“Esta restauración no consiste únicamente en recuperar un edificio histórico, sino en devolverle al país un espacio renovado para la investigación, la educación, el encuentro ciudadano y la difusión del conocimiento sobre nuestra historia y nuestras culturas”, indicó.

Por su parte, el director nacional de Museos, Raúl Castro Zachrisson, señaló que la convocatoria busca que la nueva identidad gráfica surja del talento y la creatividad de los panameños.

“Más que diseñar un logotipo, tendrán la oportunidad de crear un símbolo que representará a uno de los museos más importantes de Panamá y que formará parte de nuestro patrimonio institucional por muchos años”, afirmó.

Requisitos para participar

Podrán participar ciudadanos panameños por nacimiento mayores de edad, así como panameños naturalizados que acrediten un mínimo de cinco años de residencia en el país.

Cada participante podrá presentar una sola propuesta, la cual deberá ser original e inédita. Las bases establecen que los diseños no podrán ser generados mediante aplicaciones de inteligencia artificial ni programas similares.

Las propuestas deberán estar acompañadas de una memoria descriptiva de hasta 250 palabras, en la que se explique la justificación histórica, el concepto creativo y el significado simbólico del diseño.

Los archivos tendrán que entregarse en formatos PDF, PNG y JPG, además del archivo original del programa utilizado para su elaboración.

El plazo para presentar los trabajos vencerá el 15 de agosto de 2026, y las propuestas serán recibidas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por profesionales de las artes plásticas, la arquitectura y la arqueología. Además, las diferentes etapas del concurso serán certificadas por un notario público para garantizar la transparencia del proceso.

Los formularios de inscripción y las bases completas están disponibles en el sitio web oficial del Ministerio de Cultura.