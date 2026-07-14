Museo de la Libertad inaugura sala permanente sobre el Holocausto para promover la memoria

La exhibición ofrece un recorrido histórico que permite comprender cómo vivían las comunidades judías en Europa antes del ascenso del régimen nazi.

Ciudad de Panamá/Panamá cuenta desde ahora con un nuevo espacio dedicado a preservar la memoria del Holocausto y promover la educación en derechos humanos, tras la inauguración de una sala permanente en el Museo de la Libertad.

La exhibición ofrece un recorrido histórico que permite comprender cómo vivían las comunidades judías en Europa antes del ascenso del régimen nazi y cómo esa realidad cambió progresivamente hasta desembocar en el Holocausto.

“El propósito es contar la historia y no nada más para que la gente aprenda la historia, las fechas, los nombres y los datos, sino para que lo aprendan con una misión, una misión de entender qué es lo que pasó y cómo la sociedad llegó a esto”, indicó Dalia Gateño, presidenta de la Fundación EMET.

A través de fotografías, documentos, objetos y material bibliográfico, los visitantes pueden conocer el contexto previo a la persecución contra la población judía y las consecuencias de uno de los episodios más trágicos del siglo XX.

Durante el recorrido también es posible escuchar fragmentos de uno de los discursos pronunciados por Adolf Hitler contra el pueblo judío, como parte de la contextualización histórica que busca explicar el discurso de odio que antecedió al genocidio.

La presidenta de la Fundación EMET destacó que este espacio busca mantener viva la memoria de las víctimas y fomentar la reflexión sobre la importancia de la tolerancia y el respeto por los derechos humanos.

Por su parte, la directora ejecutiva del Museo de la Libertad, Elvira López Fábrega, señaló que la sala incorpora diversos elementos interactivos y educativos que ayudan a comprender mejor los acontecimientos ocurridos durante el Holocausto y sus repercusiones.

“Entre ellas, una lata original de ciclón que era un gas que utilizaban en los campos de exterminio; realmente es muy impactante ver estas cosas porque le da un contexto mucho más real de lo sucedido y es muy raro encontrar este tipo de piezas en un país como el nuestro”, explicó López.

El Museo de la Libertad permanece abierto al público de martes a viernes, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados y domingos, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., ofreciendo a estudiantes, investigadores y visitantes un espacio para conocer y reflexionar sobre este capítulo de la historia.

Con información de Jorge Quirós