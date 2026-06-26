Una década de historia: Museo del Canal revive la ampliación de la vía interoceánica

Durante la jornada, visitantes de todas las edades pudieron recorrer las salas interactivas del museo y conocer detalles sobre la construcción, los retos y las historias humanas.

Ciudad de Panamá/El Museo del Canal de Panamá abrió sus puertas al público para conmemorar una década de la ampliación de la vía interoceánica, una obra que marcó un antes y un después en la historia del país y del comercio mundial.

Durante la jornada, visitantes de todas las edades pudieron recorrer las salas interactivas del museo y conocer detalles sobre la construcción, los retos y las historias humanas detrás de esta importante obra de ingeniería.

Entre las piezas que más llamaron la atención se encuentra un diente de megalodón, hallado durante los trabajos de excavación de la ampliación del Canal, específicamente en el área de Cocolí.

“Estamos conmemorando los 10 años de la ampliación del Canal de Panamá y una de las piezas más atractivas y curiosas, tanto para adultos como para niños, es el diente de megalodón. Este fue encontrado durante la construcción de la ampliación del Canal de Panamá”, explicó Keyla Rodríguez, guía del museo.

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Una de las visitantes, Elba, quien llegó desde Puerto Rico, destacó que el canal de Panamá representa mucho más que una obra de ingeniería.

“El canal de Panamá no es solamente una maravilla de la ingeniería, sino que también hay personas que dieron la vida para que esto ocurriera”, señaló.

Dentro de la sala “Construyendo el canal de Panamá”, los visitantes pueden disfrutar de experiencias con inteligencia artificial y participar en actividades como el uso de un telégrafo para enviar mensajes, recreando parte de la comunicación utilizada durante otras épocas.

Otro de los elementos destacados es un casco rosado que perteneció a Ilya Espino de Marotta, quien lideró el proyecto de ampliación del Canal entre 2014 y 2016. La pieza representa el papel de las mujeres dentro de una de las obras más importantes de Panamá.

El museo también conserva objetos históricos como un balde utilizado para transportar rocas durante la construcción del Canal bajo administración francesa, entre 1887 y 1888, que fue encontrado durante las excavaciones de la ampliación.

Con salas didácticas e interactivas, el Museo del Canal continúa ofreciendo una experiencia educativa para toda la familia, acercando a los visitantes a los momentos más importantes de la historia de la vía interoceánica.

Con información de Yenny Caballero