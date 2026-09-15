Britney Spears celebra a sus hijos con fotos inéditas y un emotivo mensaje de cumpleaños

La cantante publicó las imágenes el sábado 12 de septiembre y acompañó la celebración con mensajes en los que expresó su amor, orgullo y deseos maternales.

La artista celebró a Sean Preston y Jayden James con fotografías inéditas de distintas etapas de su vida.

Los cumpleaños de los hermanos están separados por apenas dos días. Jayden llegó a los 20 años el sábado 12 de septiembre, mientras que Preston cumplió 21 el lunes 14. En una de sus publicaciones, Spears dedicó unas palabras especiales a Jayden y lo llamó su “niño guapo”.

“¡Oh, Dios mío, tenemos ante nosotros esta hermosa cosa llamada vida, es algo tan bello y delicado! ¡Espero poder ser la mejor mamá del mundo todos los días de tu vida!”, escribió la artista, de 44 años, al celebrar la nueva vuelta al sol de su hijo.

Más tarde, Spears publicó una fotografía en la que aparece junto a sus dos hijos para felicitar anticipadamente a Preston. Allí bromeó sobre la transformación física del joven y destacó el orgullo que siente por él.

“Feliz cumpleaños adelantado a ti también. Por favor, deja de entrenar tanto porque tus músculos están empezando a asustarme”, dijo, aclarando que se trataba de una broma.

La imagen, según explicó la artista, fue tomada durante una visita a Londres, uno de los recuerdos familiares que decidió recuperar para esta celebración. Ambos pasearon por un parque y Preston disfrutó especialmente de la ciudad.

Sean Preston y Jayden James son hijos de Spears y del bailarín Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007. Durante los últimos años, ambos han mantenido un perfil discreto. En 2026, no obstante, aumentaron su presencia en la moda y comenzaron a llamar la atención por sus proyectos personales.

En junio, los hermanos participaron juntos en la Semana de la Moda Masculina de París y caminaron por la pasarela de Vetements durante la presentación de su colección masculina Primavera/Verano 2027. Preston lució un abrigo tipo blazer de satén, jeans, camisa y corbata, mientras Jayden apareció con jeans, cinturón de cuero y camiseta blanca.

Jayden también había asistido el 13 de mayo al desfile Cruise de Dior en Los Ángeles. Para aquella ocasión llevó una chaqueta verde oscuro sobre una camisa de cuadros del mismo tono y jeans.

El interés del joven por la moda continuó con su aparición en la portada más reciente de MACzine, publicación digital de MAC Cosmetics. Es su primera portada individual. Jayden fue fotografiado por Sarah Pardini para una edición dedicada a su acercamiento al modelaje y la música.

La portada fue anunciada el 25 de agosto y mostró al joven sosteniendo el MAC Fix+ Setting Spray, acompañada por la frase “¿Quién demonios es Jayden James?”.

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En una entrevista concedida a Vogue y publicada el 2 de julio, Jayden habló públicamente sobre su deseo de seguir explorando el modelaje. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a desfilar, respondió: “No sé sobre Preston, pero definitivamente estoy interesado”.

El joven también reconoció que todavía podía mejorar después de su primera experiencia en una pasarela.

“Creo que podría hacerlo mejor, ya que este fue mi primer desfile de moda y todo eso. Podría perfeccionar mejor mi forma de caminar; definitivamente estaba rígido porque estaba nervioso. Pero Preston y yo estamos intentando hacer música y otras cosas”, explicó.

Aunque Britney Spears no asistió al desfile de Vetements, envió flores a sus hijos como muestra de apoyo. Las publicaciones mostraron una faceta familiar de la artista y el apoyo que mantiene hacia sus hijos.