Dan a conocer el tráiler oficial de Carrie, la nueva serie basada en la novela de Stephen King

La ficción, desarrollada por Mike Flanagan, tendrá ocho episodios y llegará completa a la plataforma el 7 de octubre de 2026.

El adelanto presenta a Summer H. Howell como Carrie White, una adolescente aislada que debe enfrentarse a un entorno escolar desconocido después de la muerte repentina de su padre. A esta nueva etapa se suman la presión de las redes sociales, situaciones de acoso y el descubrimiento de sus poderes telequinéticos, mientras su relación con su madre, Margaret White, interpretada por Samantha Sloyan, adquiere especial importancia.

La producción pretende ampliar aspectos de la novela publicada en 1974 y profundizar en las circunstancias que rodean a sus personajes. El tráiler muestra además escenas relacionadas con el baile de graduación, incluida la coronación de Carrie y el posterior incendio que transforma la celebración en uno de los momentos más dramáticos de la historia.

Flanagan ha marcado distancia frente a las adaptaciones anteriores, especialmente respecto a la película de Brian De Palma estrenada en 1976. Durante la Comic-Con de San Diego, el director explicó su intención de construir una versión acorde con el presente. “Carrie fue escrita hace medio siglo. Carrie fue adaptada de manera espectacular por Brian De Palma. Es intocable. No hay razón alguna para intentar seguir esos pasos. El mundo, sin embargo, ha cambiado bastante”, señaló.

Para actualizar los conflictos juveniles, el equipo de guionistas conversó con estudiantes de preparatoria y recopiló experiencias relacionadas con formas de violencia menos evidentes. Flanagan explicó que estos testimonios ayudaron a comprender cómo se manifiestan actualmente determinadas conductas entre adolescentes. “Compartieron situaciones impactantes o un trato constante y microagresiones que no necesariamente se presentan como acoso dirigido”, afirmó.

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El cineasta también describió la complejidad de filmar la secuencia del baile, considerada fundamental dentro de la historia. “la escena más compleja que jamás he filmado”, expresó al hablar de esa parte de la producción.

Aunque la trama es conocida por varias generaciones, Flanagan considera que esta adaptación puede ofrecer elementos inesperados. “Creo que mucha gente cree que sabe lo que es el programa. Y lo que más me emociona hoy es saber qué gran sorpresa va a ser nuestra Carrie”, sostuvo.

Howell obtuvo el papel protagonista después de un casting que reunió a más de mil aspirantes. La actriz explicó que su interpretación parte de una Carrie particularmente abierta antes de enfrentarse a las experiencias que transformarán su vida. “Se siente como si mi Carrie llegara a este mundo muy abierta y emocionada, quiere hacer amigos, ir a la escuela y conocer gente. Nunca ha experimentado a nadie más que a su mamá y a su papá”, explicó.

El elenco incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen y Joel Oulette como Tommy Ross. Thornton destacó la importancia de generar confianza durante el rodaje debido a la intensidad de la historia. “Era muy importante que nos tuviéramos confianza desde el principio, porque el programa es muy oscuro y el set tenía que ser un espacio seguro”, indicó.

También participan Josie Tota, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder y Matthew Lillard, junto con Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Siegel, Rahul Kohli, Tim Bagley, Heather Graham, Katee Sackhoff y Danielle Klaudt.

Flanagan ejerce como guionista, productor ejecutivo y showrunner, mientras Stephen King figura como productor ejecutivo. Trevor Macy también participa como productor. El director estuvo al frente de los episodios 1, 2, 7 y 8.

La novela Carrie permaneció 14 semanas en la lista de libros más vendidos de The New York Times. Tras la película de De Palma, llegaron otras versiones, incluida Carrie 2: La ira, la producción televisiva de 2002 y el remake de 2013.

Ahora, Carrie en Prime Video representa una nueva aproximación al clásico de Stephen King y su primera adaptación televisiva concebida como serie. Los ocho episodios estarán disponibles simultáneamente desde el 7 de octubre de 2026, fecha que marcará el regreso de una de las historias de terror más reconocidas de la literatura contemporánea.