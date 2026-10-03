Elon Musk termina su relación con Shivon Zilis, madre de cuatro de sus hijos
La ejecutiva reveló además que, pese a la ruptura, espera que ambos puedan mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.
Elon Musk y Shivon Zilis pusieron fin a la relación que mantenían, según confirmó públicamente la propia ejecutiva tecnológica, quien es madre de cuatro de los hijos del magnate.
Zilis, directora de Neuralink, compañía de neurotecnología fundada por Musk, compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que habló de la separación y de los sentimientos que aún conserva hacia el empresario.
“Es difícil pasar de estar enamorada a dejar ir en una semana sin previo aviso, pero así es a veces”, escribió Zilis al comenzar su mensaje.
La ejecutiva aseguró que se siente agradecida por haber podido ofrecerle a Musk un espacio de tranquilidad, estabilidad y afecto, especialmente por las dificultades que, según ella, ha enfrentado a lo largo de su vida.
“Me siento feliz de haber podido mostrarle a Elon cómo se siente ser profundamente comprendido, cuidado y amado con paz, estabilidad y dulzura”, expresó.
Zilis también recordó la dinámica que mantenían junto a sus hijos y describió su hogar como un espacio de felicidad y tranquilidad para el empresario.
“Siempre fuimos su espacio seguro”, manifestó, al tiempo que reconoció que extrañará profundamente esa relación.
La ejecutiva reveló además que, pese a la ruptura, espera que ambos puedan mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.
“Estoy más allá de agradecida por nuestros hijos y ellos hacen que cada día sea el mejor día de mi vida. Espero y rezo para que él y yo podamos ser grandes amigos y copadres”, escribió.
Zilis cerró su mensaje con una declaración de afecto hacia Musk: “Lo he amado más que a la vida misma y me ha enseñado 100 vidas de conocimiento y ha hecho que mi copa desborde de significado vital”.
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Una relación que comenzó como amistad
La relación entre Musk y Zilis también ha sido abordada públicamente en el marco de la disputa legal que el empresario mantiene con OpenAI.
Según reportes de medios estadounidenses, Zilis declaró en mayo ante un tribunal federal de California durante el proceso judicial. En su testimonio explicó que ella y Musk tuvieron un breve encuentro romántico en 2016 y que posteriormente desarrollaron una estrecha amistad y una relación profesional.
Zilis había trabajado para Tesla antes de incorporarse a Neuralink, donde actualmente ocupa un cargo directivo.
Con el paso del tiempo, ambos decidieron convertirse en padres mediante fecundación in vitro y mantener una relación enfocada principalmente en la crianza de sus hijos.
Musk y Zilis son padres de cuatro niños. La separación marca ahora una nueva etapa en su relación, aunque, según el mensaje publicado por ella, ambos buscarían mantener una relación de amistad y continuar ejerciendo juntos la crianza.