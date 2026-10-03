Elon Musk termina su relación con Shivon Zilis, madre de cuatro de sus hijos

La ejecutiva reveló además que, pese a la ruptura, espera que ambos puedan mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Elon Musk y Shivon Zilis pusieron fin a la relación que mantenían, según confirmó públicamente la propia ejecutiva tecnológica, quien es madre de cuatro de los hijos del magnate.

Zilis, directora de Neuralink, compañía de neurotecnología fundada por Musk, compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que habló de la separación y de los sentimientos que aún conserva hacia el empresario.

“Es difícil pasar de estar enamorada a dejar ir en una semana sin previo aviso, pero así es a veces”, escribió Zilis al comenzar su mensaje.

La ejecutiva aseguró que se siente agradecida por haber podido ofrecerle a Musk un espacio de tranquilidad, estabilidad y afecto, especialmente por las dificultades que, según ella, ha enfrentado a lo largo de su vida.

“Me siento feliz de haber podido mostrarle a Elon cómo se siente ser profundamente comprendido, cuidado y amado con paz, estabilidad y dulzura”, expresó.

Zilis también recordó la dinámica que mantenían junto a sus hijos y describió su hogar como un espacio de felicidad y tranquilidad para el empresario.

“Siempre fuimos su espacio seguro”, manifestó, al tiempo que reconoció que extrañará profundamente esa relación.

La ejecutiva reveló además que, pese a la ruptura, espera que ambos puedan mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.

“Estoy más allá de agradecida por nuestros hijos y ellos hacen que cada día sea el mejor día de mi vida. Espero y rezo para que él y yo podamos ser grandes amigos y copadres”, escribió.

Zilis cerró su mensaje con una declaración de afecto hacia Musk: “Lo he amado más que a la vida misma y me ha enseñado 100 vidas de conocimiento y ha hecho que mi copa desborde de significado vital”.

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Una relación que comenzó como amistad

La relación entre Musk y Zilis también ha sido abordada públicamente en el marco de la disputa legal que el empresario mantiene con OpenAI.

Según reportes de medios estadounidenses, Zilis declaró en mayo ante un tribunal federal de California durante el proceso judicial. En su testimonio explicó que ella y Musk tuvieron un breve encuentro romántico en 2016 y que posteriormente desarrollaron una estrecha amistad y una relación profesional.

Zilis había trabajado para Tesla antes de incorporarse a Neuralink, donde actualmente ocupa un cargo directivo.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his early life, his often tortured soul, and how hard he fights for humanity I wanted him to feel the deepest and most stable form of love this world can provide. My heart is full knowing I got to do that, and I hope it leaves a lasting good effect. We were always his safe space. A place where all of us were overjoyed to see him and one that was always full of happiness and love, not war, in contrast to his otherwise militant existence (a needed break from the battlefield where he could recharge his heart and soul before heading back out) I loved being that counterbalancing place of safety, sense of calm, and love — and delighted in bringing a smile back to his face when he was down. I will miss him dearly. I’ve loved him more than life itself and he’s taught me 100 lifetimes of knowledge and made my cup overflow with life meaning, so there is a lot of loss, but luckily we created four beautiful little loves of my life ❤️❤️❤️❤️ I am so beyond grateful for our children and they make every single day the best day of my life! I do hope and pray he and I can be great friends and coparents. I’m hurting, but care deeply about E and will always be cheering for his happiness. God speed, Elon, the world is lucky to have you. — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

Con el paso del tiempo, ambos decidieron convertirse en padres mediante fecundación in vitro y mantener una relación enfocada principalmente en la crianza de sus hijos.

Musk y Zilis son padres de cuatro niños. La separación marca ahora una nueva etapa en su relación, aunque, según el mensaje publicado por ella, ambos buscarían mantener una relación de amistad y continuar ejerciendo juntos la crianza.