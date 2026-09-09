D4vd: Familia de Celeste Rivas lo demanda por homicidio y pide la pena de muerte

Los familiares también solicitaron que el caso sea castigado con la pena de muerte.

La familia de Celeste Rivas, adolescente de 14 años cuyo asesinato es investigado por las autoridades de Los Ángeles, presentó una demanda contra el cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, a quien señala como responsable de la muerte de la menor.

La acción judicial fue presentada ante un tribunal de Los Ángeles y reclama una indemnización por daños y perjuicios. Además del artista, la demanda incluye a empresas vinculadas con D4vd, representantes, su madre y un guardia de seguridad residente. Según los demandantes, estas personas habrían conocido el comportamiento inapropiado que presuntamente mantenía el músico con Celeste.

De acuerdo con información conocida por Los Angeles Times, la familia sostiene que Burke comenzó una “relación sexual continua” con la adolescente en noviembre de 2023, cuando Celeste tenía 13 años. El vínculo, según la acusación civil, habría continuado hasta 2025.

La documentación presentada ante la justicia también afirma que el cantante habría tomado fotografías íntimas de la menor mientras mantenían relaciones sexuales en su residencia. Estas acusaciones forman parte de los elementos incorporados por la familia para establecer las circunstancias que habrían rodeado la relación entre D4vd y Celeste Rivas antes de la muerte de la adolescente.

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Otro punto incluido en la demanda sostiene que la relación habría continuado incluso después de que un agente del Alguacil del condado de Los Ángeles informara directamente a Burke que Celeste era menor de edad. Este señalamiento podría convertirse en un elemento relevante durante el desarrollo de los procedimientos judiciales.

El artista tiene prevista una nueva comparecencia ante un tribunal el próximo 19 de octubre, dentro del proceso abierto en su contra. D4vd fue arrestado el pasado 17 de abril por la Policía de Los Ángeles bajo sospecha del asesinato de Celeste Rivas, de acuerdo con la información consignada en el expediente.

Durante una audiencia celebrada en julio, la justicia determinó que existían pruebas suficientes para llevar al cantante a juicio por asesinato y por el desmembramiento del cuerpo de la adolescente. El proceso penal continúa avanzando paralelamente a la demanda interpuesta ahora por los familiares.

La Fiscalía de Los Ángeles sostiene que Burke habría asesinado a Celeste el 23 de abril de 2025. Según la teoría presentada por los investigadores, el crimen habría ocurrido un día después de que la adolescente amenazara con revelar públicamente la relación que mantenía con el músico.

El momento señalado por la Fiscalía también coincide con el periodo previo al lanzamiento de ‘Withered’, álbum debut del artista. Para la acusación, la posibilidad de que Celeste hiciera pública la relación constituye un elemento central dentro de la reconstrucción de los acontecimientos que precedieron a su muerte.

La demanda familiar amplía así las consecuencias legales que enfrenta David Anthony Burke, mientras el proceso penal continúa su curso en California. Los señalamientos deberán ser evaluados por los tribunales y probados durante las respectivas etapas judiciales, por lo que las acusaciones formuladas contra el cantante todavía deberán someterse al análisis de las autoridades competentes.

El caso permanece bajo atención pública por la gravedad de las acusaciones, la edad de Celeste y la trayectoria musical del acusado. La comparecencia prevista para octubre marcará un nuevo momento dentro de un proceso que busca determinar judicialmente las responsabilidades por la muerte de Celeste Rivas y esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.