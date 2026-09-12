Japón premiará al mejor durmiente con más de 12,000 dólares si tiene una siesta perfecta

El próximo 5 de octubre de 2026, Tokio será escenario de un torneo dedicado a medir el desempeño de quienes participen en una siesta controlada, con una recompensa de 2,22 millones de yenes, equivalente a unos 12.824 dólares.

La iniciativa, organizada por una empresa japonesa especializada en colchones, propone evaluar el descanso mediante criterios objetivos y dispositivos de seguimiento del sueño. Los participantes deberán permanecer dormidos durante sesiones de 90 minutos, mientras un sistema registra diferentes variables para establecer quién consigue los mejores resultados.

Entre los indicadores considerados estarán la profundidad alcanzada durante el sueño, la calidad general del descanso, la estabilidad de la sesión y el tiempo requerido para quedarse dormido. Los registros serán revisados bajo supervisión médica, de modo que la puntuación final no dependa únicamente de cuánto tiempo permanezca dormida una persona.

El torneo se realizará en Share Green Minami Aoyama, en Tokio, y tendrá tres competencias durante la misma jornada. Cada sesión contará con 20 participantes, seleccionados mediante sorteo, para un total de 60 concursantes. Las solicitudes permanecerán abiertas hasta el 16 de septiembre de 2026.

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Antes de iniciar cada prueba, los competidores deberán realizar ejercicios destinados a prepararlos para el descanso. También recibirán al azar un elemento denominado “sleep item”, cuya naturaleza todavía no ha sido revelada públicamente y que formará parte de las condiciones particulares de la experiencia.

Las reglas contemplan medidas para impedir que los participantes alteren deliberadamente sus rutinas con el propósito de obtener una ventaja. No podrán llegar después de haber pasado intencionalmente toda la noche despiertos ni presentarse con una privación de sueño excesiva.

Tampoco estará permitido recurrir a medicamentos para provocar somnolencia. Las pastillas para dormir y otros fármacos utilizados con ese objetivo quedarán fuera de la competencia. Con estas restricciones, los organizadores buscan establecer condiciones comparables y evitar factores externos capaces de modificar artificialmente los resultados.

La prueba tampoco garantiza un descanso completamente tranquilo. Durante las sesiones podrían producirse interrupciones o distracciones inesperadas para observar cómo responden los concursantes y qué tan bien consiguen mantener su descanso frente a determinados estímulos.

Además del reconocimiento principal, el certamen tendrá categorías especiales relacionadas con las características observadas mientras los participantes duermen. Entre ellas figura el Deep Sleep Dive Award, destinado a destacar la profundidad del sueño, y el Sleep-Turning Acrobat Award, reservado para quienes adopten posiciones inusuales durante el descanso.

El evento japonés forma parte de una tendencia de iniciativas que han convertido el sueño en protagonista de actividades públicas. En marzo de 2026, China realizó una competencia de descanso al aire libre con premios económicos, vinculada también con la difusión de mensajes sobre la importancia de mantener hábitos saludables de sueño.

En Japón, sin embargo, el enfoque estará concentrado en una medición estructurada y respaldada por tecnología. El ganador será quien obtenga la puntuación más alta según los parámetros definidos por la organización, no necesariamente quien duerma durante más tiempo, según los criterios oficiales del torneo.

La propuesta convierte una actividad cotidiana en un experimento competitivo alrededor del descanso y el bienestar. Con dispositivos de monitoreo, supervisión médica, sorteos y categorías especiales, el torneo pretende determinar quién logra el desempeño más destacado durante una siesta de 90 minutos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta mediados de septiembre y quienes sean seleccionados deberán acudir a Tokio para participar en una de las tres sesiones programadas. El premio principal, superior a 12.000 dólares, será entregado al participante que alcance la mejor evaluación global.