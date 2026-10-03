Eddy Lover y Karol G cantaron juntos en Miami y sorprendieron al público

La aparición del intérprete panameño fue uno de los momentos destacados de la presentación. Junto a la Bichota, Eddy Lover cantó el tema que los une musicalmente y que ahora también los coloca en la carrera por un Latin Grammy .

El panameño Eddy Lover subió al escenario junto a Karol G durante un concierto de la artista colombiana en Miami, Estados Unidos, donde ambos interpretaron “Dile Luna”, la colaboración que forma parte del álbum Tropicoqueta.

La aparición del intérprete panameño fue uno de los momentos destacados de la presentación. Junto a la Bichota, Eddy Lover cantó el tema que los une musicalmente y que ahora también los coloca en la carrera por un Latin Grammy.

Pero la participación del panameño no terminó allí. Karol G le pidió interpretar una canción más y ambos deleitaron al público con “Perdóname”, uno de los temas más conocidos de Eddy Lover, que marcó una etapa importante de su trayectoria en el reggae romántico.

Tras la presentación, el cantante compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde agradeció a la colombiana por la oportunidad de compartir escenario.

“GRACIAS Bichota @karolg 🙏🏽 Una noche increíble ! Colombia y Panamá”, escribió el artista.

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Eddy Lover y Karol G, nominados al Latin Grammy

El encuentro en Miami llega en un momento importante para el panameño, quien figura entre los nominados a la 27.ª edición de los Latin Grammy gracias a “Dile Luna”, tema que interpreta junto a Karol G en Tropicoqueta.

La canción compite en la categoría de Mejor Interpretación Urbana, mientras que el álbum de la colombiana también figura entre los nominados a Álbum del Año. Karol G suma siete nominaciones en esta edición.

Lanzado con 20 canciones, Tropicoqueta reúne colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís, Greeicy, Mariah Angeliq y Manu Chao, además de Eddy Lover.

El panameño, cuyo nombre real es Eduardo Mosquera, alcanzó reconocimiento internacional a mediados de la década de 2000 con canciones como “Perdóname”, junto a La Factoría. Desde entonces, ha mantenido una trayectoria vinculada al reggae romántico y la música urbana.

La 27.ª edición de los Latin Grammy está prevista para el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas. La nominación por “Dile Luna” representa un nuevo reconocimiento para Eddy Lover y pone nuevamente a Panamá en el escenario internacional de la música latina.