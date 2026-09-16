Amanda Seyfried y Thomas Sadoski anuncian su divorcio tras más de una década juntos

Ambos pusieron fin a una relación de más de una década y confirmaron su divorcio después de nueve años de matrimonio.

Los actores Amanda Seyfried y Thomas Sadoski, de 40 y 50 años respectivamente, comunicaron la decisión mediante una declaración conjunta enviada en exclusiva a la revista People, en la que señalaron que llevaban un tiempo separados y que consideran que esta situación es la adecuada para su familia.

“Llevamos un tiempo por separado, y ese ha demostrado ser el movimiento correcto para nosotros y para nuestra unidad familiar. Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es BUENO”, expresaron ambos en el comunicado. La pareja no detalló las razones de la separación ni ofreció información adicional sobre las circunstancias que condujeron al final de su matrimonio.

Sadoski había terminado previamente su matrimonio con Kimberly Hope a finales de 2015, antes de comenzar su relación con Seyfried. Ambos mantuvieron durante años una imagen pública centrada en sus carreras y familia común.

La historia entre los dos actores comenzó en 2015, cuando coincidieron en la obra de teatro The Way We Get By, presentada en el circuito off-Broadway de Nueva York. Poco después, la ficción teatral dio paso a una relación sentimental entre sus protagonistas.

Seyfried y Sadoski volvieron a trabajar juntos en La última palabra, película dirigida por Mark Pellington, en la que ella compartió protagonismo con Shirley MacLaine. La relación entre ambos se hizo pública posteriormente y, en septiembre de 2016, se conoció su compromiso.

El matrimonio llegó en marzo de 2017, mediante una ceremonia privada que ambos decidieron mantener alejada de la atención pública. Para Sadoski se trataba de su segundo matrimonio, mientras que para Seyfried era el primero.

“Fue precioso. Todo lo que tenía que ser. Solo los dos hablándonos el uno al otro”, contó entonces Sadoski durante una entrevista con James Corden. En aquella misma conversación también describió sus sentimientos hacia la actriz: “Es la persona que amo, admiro y más respeto del mundo entero”.

La pareja comenzó su vida familiar poco después. Nina, su primera hija, nació pocos días después de la boda. En septiembre de 2020 llegó su segundo hijo, Thomas Jr. A lo largo de los años, ambos mantuvieron a sus hijos y buena parte de su vida privada lejos de la exposición constante de Hollywood.

Te puede interesar: Adamari López generó preocupación tras aparecer con uno de sus ojos completamente rojo

Te puede interesar: Shakira llega a Madrid y confirma el enorme impacto de su regreso con 12 conciertos

Los Seyfried-Sadoski llevaron una vida discreta y residieron en una granja ubicada en el norte del Estado de Nueva York.

La última ocasión en la que fueron vistos juntos, según el reporte, ocurrió en enero de 2026, durante una cena de celebración por la nominación de Seyfried al Globo de Oro que consiguió por su trabajo en El testamento de Ann Lee.

En los días previos al anuncio, Seyfried apareció en distintos eventos relacionados con su carrera. La actriz asistió a una fiesta de moda en Venecia, a un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York y a la presentación de The Life and Deaths of Wilson Shedd en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

En ninguna de esas apariciones públicas la intérprete habló sobre su separación de Sadoski. El anuncio conjunto marca ahora una nueva etapa para ambos, después de años de matrimonio y de una vida familiar compartida con sus dos hijos.

Por el momento, los actores no han hecho públicos más detalles sobre el proceso de divorcio ni sobre las circunstancias personales que llevaron a tomar la decisión. Su comunicado se limita a confirmar la separación y a destacar que continuarán vinculados como familia.