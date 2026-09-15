Shakira llega a Madrid y confirma el enorme impacto de su regreso con 12 conciertos

La cantante colombiana ya está en Madrid y su llegada ha dejado una imagen que resume la dimensión de su regreso a los escenarios españoles.

Shakira aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde decenas de seguidores se congregaron para recibirla entre gritos, teléfonos móviles y muestras de afecto. La artista permanecerá en la capital para reencontrarse con su público y comenzar una extensa serie de presentaciones.

El primer concierto de esta etapa madrileña está previsto para este viernes, en una cita que concentra la atención de sus seguidores después de meses de expectativa. La recepción en Barajas evidenció que la conexión entre la intérprete y el público español continúa vigente, incluso después de los importantes cambios personales y profesionales que ha atravesado.

Durante su llegada, Shakira fue recibida por admiradores que buscaban obtener una fotografía, un saludo o simplemente verla de cerca. La escena convirtió el paso de la artista por el aeropuerto en uno de los momentos más comentados de su regreso a España.

La cantante afronta esta nueva etapa después de un periodo de transformación que también ha tenido reflejo en su música. En los últimos años, sus experiencias personales se han convertido en una fuente de inspiración para diferentes proyectos, mientras su papel como madre ha adquirido un lugar central en su vida.

La propia Shakira ha descrito ese proceso con una frase que resume su evolución: “Me he reconstruido como artista y madre”. La declaración refleja el momento profesional que atraviesa actualmente, marcado por una renovada exposición sobre los escenarios y una relación especialmente cercana con sus seguidores.

Madrid tendrá un papel destacado dentro de esta etapa. La colombiana ofrecerá 12 conciertos en la capital española, una cantidad que convierte su paso por la ciudad en una de las grandes concentraciones de presentaciones de su recorrido internacional. Las fechas permitirán que miles de personas disfruten en directo de sus canciones más reconocidas y de las composiciones pertenecientes a su etapa más reciente.

El regreso también representa una oportunidad para comprobar la dimensión que conserva la carrera de Shakira después de más de tres décadas vinculada a la industria musical. Su repertorio, construido entre el pop latino, el rock y diferentes fusiones sonoras, le ha permitido mantener una audiencia internacional y consolidar una presencia especialmente fuerte en España.

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La llegada a Madrid ocurre, además, después de una etapa en la que la artista ha recuperado protagonismo con nuevos lanzamientos y una gira de gran alcance. En cada presentación, la intérprete ha combinado sus grandes éxitos con canciones recientes, construyendo un espectáculo que conecta distintas etapas de su trayectoria.

La presencia de Shakira en la capital española también coincide con un momento en el que su vida familiar permanece estrechamente ligada a sus decisiones profesionales. La artista ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de equilibrar su carrera con la crianza de sus hijos y sobre la transformación que ambos aspectos han provocado en su manera de entender esta etapa.

La expectativa se ha trasladado a las calles de la capital, donde seguidores esperan disfrutar de un espectáculo que reúne experiencia, éxitos internacionales, canciones y una puesta en escena diseñada para recintos.

Con su llegada, Madrid se prepara para recibir a una de las figuras latinoamericanas más reconocidas de la música internacional. El multitudinario recibimiento en Barajas funciona como antesala de los 12 conciertos que protagonizará en la ciudad y de un reencuentro con el público español que promete convertirse en uno de los capítulos más destacados de su actual gira.