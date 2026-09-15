Pablo Alborán sorprende en la pasarela de Adolfo Domínguez tras superar una grave neumonía

El cantante malagueño protagonizó una inesperada reaparición pública al debutar como modelo durante el desfile Primavera/Verano 2027 de Adolfo Domínguez, celebrado en Madrid.

Pablo Alborán, quien semanas atrás había cancelado una presentación debido a una neumonía grave, volvió a escena con una participación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La aparición tuvo lugar en el Palacio de Cristal de Arganzuela, donde la firma gallega presentó Croma, una colección sobre el color, la luz y la percepción. La presencia de Alborán no estaba entre los elementos que el público esperaba encontrar en la pasarela, por lo que su salida generó sorpresa entre los asistentes y convirtió al artista en una figura central de la jornada.

A sus 37 años, el intérprete había tenido que detener temporalmente su actividad profesional a finales de agosto. En ese momento comunicó que padecía una neumonía grave y que, por indicación médica, debía cancelar uno de sus conciertos y guardar reposo. La enfermedad obligó al cantante a modificar su agenda y mantenerse alejado de los escenarios mientras avanzaba en su recuperación.

Su participación en el desfile representa ahora una nueva aparición pública después de aquel episodio de salud. Alborán recorrió la pasarela con seguridad y debutó como modelo, en un registro diferente al que acostumbra mostrar como intérprete.

El escenario elegido para su regreso también tenía un significado especial. Adolfo Domínguez celebra su 50 aniversario con esta propuesta, que parte de una reflexión sobre la naturaleza del color. La directora de diseño de la firma, Tiziana Domínguez, planteó el concepto desde la experimentación y la curiosidad científica, bajo la premisa de que el color no existe por sí mismo, sino que surge como resultado de la luz cuando incide sobre los objetos.

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Esa idea se trasladó a una colección marcada por formas, texturas y volúmenes. Entre las piezas presentadas destacaron vestidos, camisas y faldas elaborados a partir de pañuelos, además de composiciones de patchwork geométrico y bordados de lentejuelas inspirados en el efecto de un caleidoscopio.

La propuesta incorporó también maxiestampados fotográficos vinculados con la memoria colectiva y con objetos industriales asociados a distintas experiencias cromáticas. El resultado combinó una estética experimental con prendas de apariencia ligera, pensadas para construir movimiento sobre la pasarela.

En cuanto a los materiales, la firma apostó por tejidos como organza, tafetán, popelín y garza, todos trabajados con acabados vaporosos e irisados. La paleta cromática partió de tonos naturales y sumó acentos de lima, rosa palo, mandarina y oliva, junto con intensos rojos y amarillos.

La participación de Alborán añadió un componente inesperado a una jornada centrada en la celebración de la trayectoria de la marca y en su nueva visión creativa. Su presencia también evidenció la conexión entre música y moda, dos industrias en las que las figuras públicas suelen ampliar sus registros profesionales.

El cantante, reconocido por canciones como Solamente tú, Prometo y Saturno, ha construido una carrera marcada por la música, los conciertos y sus apariciones en grandes escenarios. Esta vez, sin embargo, su regreso ante el público ocurrió lejos de un micrófono y frente a las cámaras de una de las principales citas de la moda española.

Tras las semanas de reposo que siguieron al diagnóstico de neumonía, su aparición en Madrid marca un nuevo capítulo en su agenda pública. El desfile de Adolfo Domínguez permitió al artista regresar bajo los reflectores en una faceta inédita y acompañar una colección que apuesta por investigar cómo la luz transforma la percepción del color.