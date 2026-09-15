Registro público de ofensores sexuales estaría disponible en Panamá Conecta a finales de noviembre

Fábrega explicó que el sistema tecnológico ya fue construido y se encuentra en uso interno de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), entidad encargada de incorporar la información a la base de datos antes de habilitarla para la ciudadanía.

Panamá/El registro público de ofensores sexuales estaría disponible para consulta ciudadana en la plataforma Panamá Conecta, previsiblemente a finales de noviembre, anunció Adolfo Fábrega, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

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La herramienta también permitirá tramitar un certificado de no ofensor sexual, que podrá ser solicitado, por ejemplo, por empresas o comercios a sus colaboradores, de manera similar al récord policivo.

Antes de fin de año va a estar disponible para la ciudadanía. Calculamos nosotros que más o menos a finales de noviembre ya debemos tener esa base de datos bien alimentada y disponible”.

Fábrega explicó que el sistema tecnológico ya fue construido y se encuentra en uso interno de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), entidad encargada de incorporar la información a la base de datos antes de habilitarla para la ciudadanía.

En efecto, el listado, el sistema que dictaba la ley, ya está construido, ya está desarrollado, está por uso interno de la DIJ para entonces habilitar todos esos registros y, cuando esa base de datos esté debidamente completa, vamos entonces a desplegarlo a la ciudadanía”.

Aunque no precisó cuántas personas estarán incluidas, el funcionario indicó que se trata de una lista “bastante extensa”. La AIG actuará como habilitador tecnológico, mientras que la administración y actualización de los registros corresponderá a la DIJ.

Consulta pública y certificado de no ofensor

La información estará disponible en Panamá Conecta mediante dos modalidades: una consulta pública del registro y la posibilidad de obtener el certificado de no ofensor.

Esa información va a estar disponible de dos maneras. En primer lugar, para consulta de la ciudadanía y, en segundo lugar, para poder sacar un certificado de no ofensor”.

El certificado podría ser requerido por empresas y otros establecimientos para verificar que sus colaboradores no aparezcan dentro del registro. “Vamos a habilitar, por ejemplo, a las empresas o a diversos comercios que quieran solicitar un certificado de no ofensor, quizás a sus colaboradores, por ejemplo, que yo pueda entonces, así como emito el récord policivo, sacar un certificado de no ofensor”.

Fábrega comparó el funcionamiento de este documento con el trámite digital del récord policivo, que actualmente es uno de los servicios con mayor demanda en Panamá Conecta.

“Esto es casi una réplica del récord policivo, pero para ofensores sexuales”.

¿Qué datos aparecerán?

El director de la AIG recalcó que el listado será de acceso público, tal como establece la legislación. “Bueno, el listado va a ser público. Lo que dice la ley, que ya es ley de la República, es que el listado de ofensores sexuales debe ser público a la ciudadanía”.

No obstante, todavía se trabaja en la reglamentación que determinará con precisión cuáles datos podrán visualizarse. Inicialmente, aparecerían el nombre de la persona y otra información general.

“Ahora mismo estamos en el proceso de reglamentar, por ejemplo, temas específicos de qué datos se pueden ver. Al principio, lo que dice la ley es que deben estar públicos y, por ende, lo que va a salir es el nombre de la persona y su información muy general”.

Preparan lanzamiento de licencia digital

Por otro lado, el funcionario detalló que próximamente harán el lanzamiento de una licencia digital y la meta de incorporar 385 trámites relevantes a Panamá Conecta para 2028.

Adolfo Fábrega explicó que la tecnología se encuentra avanzada, pero su implementación requerirá personal capacitado y un marco legal adecuado. El plan también contempla digitalizar otras credenciales, como idoneidades y carnés, para facilitar su administración, reforzar los controles y permitir su revocación inmediata cuando sea necesario.

Panamá Conecta mantiene actualmente menos de 40 trámites disponibles y busca alcanzar los primeros 100 antes de que termine 2026. Fábrega reconoció que la implementación del subsidio al combustible consumió recursos tecnológicos y causó retrasos en esa meta. Para 2028, la AIG proyecta incorporar los 385 trámites de mayor impacto para la ciudadanía y convertir la plataforma en una sola puerta de entrada para las principales gestiones con el Estado.