Migración expulsa a extranjero vinculado al Tren de Aragua y detiene a otro dedicado al 'gota gota' en Penonomé

El extranjero fue trasladado bajo custodia en un vuelo comercial con destino a Venezuela, en cumplimiento de la normativa vigente, según dio a conocer este martes 15 de septiembre el Servicio Nacional de Migración.

Panamá/Un ciudadano venezolano fue expulsado de Panamá tras verificarse su presunta vinculación con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, considerada grupo terrorista, y determinarse que había evadido los puestos de control migratorio al ingresar al país.

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El extranjero fue trasladado bajo custodia en un vuelo comercial con destino a Venezuela, en cumplimiento de la normativa vigente, según dio a conocer este martes 15 de septiembre el Servicio Nacional de Migración.

El "gota a gota"

Mientras que, en otro procedimiento desarrollado en la provincia de Coclé, las autoridades migratorias detectaron a un ciudadano extranjero que reconoció dedicarse al otorgamiento de préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

La intervención se realizó en la avenida Central de Penonomé durante el Operativo Perseus, ejecutado por la Dirección de Análisis de Riesgo y Seguridad en conjunto con agentes de la Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC) de Coclé.

Según el reporte oficial, el extranjero había ingresado al territorio panameño en calidad de turista. Durante una entrevista formal reconoció que se dedicaba a esa actividad, ajena al estatus migratorio declarado.

El hombre será trasladado al Centro de Detención Administrativa Migratoria Masculina para continuar con los trámites correspondientes.

El Servicio Nacional de Migración advirtió que no existe tolerancia para las personas que evadan los controles migratorios, mantengan vínculos con organizaciones delictivas o desarrollen actividades diferentes a las declaradas al ingresar al país.

Los operativos de verificación continuarán en las fronteras, aeropuertos, carreteras, la ciudad de Panamá y zonas urbanas del interior del país.