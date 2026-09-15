Macklemore queda fuera de la gira de Ed Sheeran: ¿Qué pasó?

La decisión desató una nueva controversia sobre la presencia de mensajes políticos en grandes espectáculos musicales y el límite entre activismo y entretenimiento.

El rapero estadounidense Macklemore fue apartado de la gira Loop de Ed Sheeran después de realizar declaraciones públicas a favor de una “Palestina libre” durante dos conciertos en Estados Unidos.

El artista, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, había sido elegido como telonero de Sheeran en su recorrido estadounidense. Sin embargo, sus intervenciones sobre la situación en Gaza provocaron críticas de grupos judíos, luego de que pronunciara discursos políticos y utilizara la expresión “Palestina libre” desde el escenario.

Macklemore confirmó el lunes que quedó fuera del cartel y sostuvo que la principal víctima del conflicto es la población palestina. Ed Sheeran todavía no se ha pronunciado públicamente y tampoco se conoce quién reemplazará al rapero. La decisión llega en medio de una intensa discusión pública.

La polémica comenzó el 4 de septiembre, cuando Macklemore actuó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante su presentación explicó por qué había aceptado participar en la gira y dijo ante los asistentes: “Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy, muy importantes para mí: Palestina libre”.

Después interpretó “Hind’s Hall”, canción en la que cuestiona las acciones militares de Israel en Gaza, mientras las pantallas mostraban imágenes de la devastación. StopAntisemitism criticó la actuación y señaló que los espectadores habían comprado entradas para un concierto de Sheeran, no para recibir mensajes que consideró propaganda antiisraelí.

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La noche siguiente, Macklemore regresó al mismo escenario y se dirigió a los asistentes judíos. “Criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes”, afirmó. También expresó su deseo de que la población de Gaza y Cisjordania supiera que no había sido olvidada.

Israel rechaza las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones militares responden a razones de autodefensa y se desarrollan conforme al derecho internacional. La ofensiva israelí en Gaza comenzó después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reporta más de 73.780 muertes durante la campaña militar israelí. Naciones Unidas considera fiables estas cifras, aunque la magnitud del conflicto dificulta verificar independientemente cada registro.

La presión aumentó cuando el Consejo Israelí-Estadounidense pidió a Sheeran retirar a Macklemore de la gira. El organismo argumentó que el concierto no debía convertirse en un espacio para mensajes políticos y cuestionó las afirmaciones realizadas por el rapero.

En Instagram, Macklemore explicó que mantuvo durante una semana conversaciones difíciles con Sheeran y que ambos terminaron en un desacuerdo fundamental. La promotora Messina Touring Group declaró a Rolling Stone que algunos recintos habían comunicado que no permitirían la actuación del artista y que esa situación podía provocar la cancelación de la gira.

El rapero también defendió su postura frente a las consecuencias profesionales. “Tomar partido puede salir caro. Dinero, contratos publicitarios, patrocinios, festivales, conciertos privados, relaciones y acceso. Yo lo he perdido todo. Pero no existe una posición neutral entre el opresor y el oprimido”, escribió.

Macklemore rechazó además las acusaciones de antisemitismo y afirmó: “Cuando criticar a Israel, oponerse al sionismo o decir ‘Palestina libre’ se confunde con el odio hacia el pueblo judío, no se protege al pueblo judío. Se protege a Israel de rendir cuentas”, concluyó.