Feria de empleo en Atlapa: Con esperanza, madrugan y viajan desde otras provincias para encontrar trabajo

La feria contempla una modalidad presencial este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Atlapa, mientras que la modalidad virtual estará disponible hasta el 20 de septiembre para personas de todo el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral, cientos de personas acudieron desde tempranas horas de este martes 15 de septiembre al Centro de Convenciones Atlapa, donde se desarrolla la tercera edición de Empleo 2.0, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá y Konzerta.

Aunque la jornada presencial estaba programada para iniciar a las 8:00 a.m., más de 100 personas ya se encontraban en fila al amanecer. La primera persona llegó aproximadamente a las 9:00 p.m. del lunes, evidenciando la alta expectativa que ha generado esta feria de empleo.

Entre los asistentes hay personas que viajaron desde diferentes puntos del país con la expectativa de conseguir un trabajo estable.

Una de ellas llegó desde Barú, en la provincia de Chiriquí, aproximadamente a la 1:00 a.m., acompañada de su familia. Mientras ella permanecía en la fila, sus hijos dormían dentro de un vehículo en el estacionamiento de Atlapa.

Aunque ya había realizado postulaciones de manera virtual, decidió trasladarse hasta la capital como un último intento para encontrar una oportunidad laboral. Está dispuesta incluso a aceptar una plaza fuera de su provincia con tal de conseguir un empleo fijo.

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Otro de los testimonios corresponde a Yuvina, quien viajó desde Colón y llegó a la capital alrededor de las 9:00 p.m. del lunes para comenzar a hacer fila durante la madrugada.

La joven aseguró que lleva cuatro meses buscando empleo y que la falta de respuestas ha hecho difícil el proceso. Sin embargo, mantiene la esperanza de que su perseverancia finalmente dé resultados.

"El que persevera, alcanza", expresó al referirse a su búsqueda de una oportunidad laboral.

La alta asistencia responde a las expectativas generadas por esta tercera edición de Empleo 2.0. Según datos compartidos previamente por la Alcaldía de Panamá, cerca de 18 mil personas ya se habían inscrito y los organizadores esperan alcanzar los 30 mil participantes.

La feria contempla una modalidad presencial este martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Atlapa, mientras que la modalidad virtual estará disponible hasta el 20 de septiembre para personas de todo el país.

Juan David Guardia, vocero de la Alcaldía de Panamá, explicó previamente en Noticias AM que la ampliación de la actividad presencial a dos días responde a la cantidad de personas y empresas interesadas en participar.

Para esta edición se han confirmado más de 100 empresas para la feria presencial y más de 140 compañías en la modalidad virtual, con más de 11 mil vacantes disponibles.

Una de las novedades es precisamente la posibilidad de conectar, mediante la plataforma virtual, a personas de distintas provincias con empresas que buscan talento en sus propias regiones.

De esta forma, quienes viven fuera de la capital pueden postularse a plazas disponibles en sus respectivas provincias sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

Mientras tanto, en Atlapa, cientos de personas continúan llegando con hojas de vida, documentos y la expectativa de que una larga espera se convierta en una oportunidad para incorporarse al mercado laboral.