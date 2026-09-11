Feria de empleo ya suma 18 mil inscritos y busca alcanzar los 30 mil

La feria de empleo se desarrollará bajo dos modalidades. La presencial tendrá lugar el martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Atlapa, mientras que la modalidad virtual estará disponible del 14 al 20 de septiembre para personas de todo el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La búsqueda de oportunidades laborales ha generado una alta participación en la tercera edición de Empleo 2.0, iniciativa de la Alcaldía de Panamá y Konzerta, que ya registra casi 18 mil personas inscritas y espera alcanzar los 30 mil participantes.

La feria de empleo se desarrollará bajo dos modalidades. La presencial tendrá lugar el martes 15 y miércoles 16 de septiembre en Atlapa, mientras que la modalidad virtual estará disponible del 14 al 20 de septiembre para personas de todo el país.

Juan David Guardia, vocero de la Alcaldía de Panamá, explicó en Noticias AM que la ampliación a dos días de la actividad presencial responde a la cantidad de postulantes y empresas que han mostrado interés en participar.

Para esta edición ya hay más de 70 empresas confirmadas para la feria presencial y más de 140 compañías que participarán en la modalidad virtual.

Además, se han confirmado más de 8 mil vacantes y los organizadores esperan que la cifra supere las 10 mil oportunidades laborales.

La oferta incluye puestos en sectores como agro, hotelería, retail y hospitales, además de oportunidades para arquitectos, ingenieros, técnicos y otros perfiles profesionales.

Una de las novedades de esta edición es que la feria virtual permitirá conectar a personas de distintas provincias con empresas que buscan talento en sus propias regiones.

De esta manera, quienes se encuentran fuera de la capital podrán aplicar a plazas disponibles en sus provincias sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

Puedes leer: Alcaldía de Panamá y Konzerta presentan Empleo 2.0 Powered by Konzerta

Registro digital para evitar largas filas

Los interesados deben registrarse en vacantes.mupa.gob.pa y completar sus datos junto con la información de su hoja de vida.

De acuerdo con Guardia, el sistema genera un código QR y asigna al postulante el día y la hora en que debe acudir a la feria presencial, con el objetivo de organizar el proceso y evitar las largas filas que suelen registrarse en este tipo de actividades.

La plataforma también incorpora inteligencia artificial para facilitar la elaboración de la hoja de vida a partir de los datos proporcionados por el usuario.

Los organizadores aclararon que la participación en la feria no garantiza la obtención de un puesto de trabajo, ya que la contratación depende de cada empresa y del perfil de los candidatos. Sin embargo, buscan facilitar que los postulantes tengan mayores posibilidades de ser vistos y entrevistados por los empleadores.

Según la Alcaldía de Panamá, las dos ediciones anteriores dejaron miles de personas contratadas, tanto en plazas temporales como en puestos de carácter indefinido.

La meta para esta tercera edición es continuar ampliando la conexión entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren nuevos trabajadores, con una convocatoria que por primera vez se extiende a todo el país.