El Boza anuncia nueva música y revela cuándo comenzarán a salir las canciones de su próximo álbum

El anuncio llega después de una etapa de consolidación internacional para Boza, cuyo nombre de pila es Humberto Ceballos Boza .

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante panameño Boza tiene nueva música en camino y sus seguidores ya conocen la fecha en la que comenzará esta nueva etapa de su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un revelador video acompañado de un mensaje en el que dejó entrever que se acerca el lanzamiento de su próximo proyecto musical.

“6 días pa’ que conozcan lo que el destino tenía guardado 😮‍💨🔥 PERTHRO ya casi es de ustedes”, escribió Boza en una de sus publicaciones.

Posteriormente, el intérprete confirmó que las canciones de su próximo álbum comenzarán a salir el 17 de septiembre a las 8:00 p.m. EST, por lo que sus seguidores ya tienen fecha para conocer los primeros estrenos de esta nueva etapa.

“Ya van a empezar a salir las canciones del próximo álbum 17 SEP 8PM EST”, anunció el artista.

El anuncio llega después de una etapa de consolidación internacional para Boza, cuyo nombre de pila es Humberto Ceballos Boza. El panameño alcanzó reconocimiento internacional con “Hecha Pa’ Mí”, canción que se convirtió en un fenómeno viral y marcó un antes y un después en su carrera. El tema llegó a importantes listas musicales y ayudó a posicionarlo entre las nuevas voces de la música urbana latinoamericana.

Desde entonces, Boza ha construido una discografía que incluye producciones como Más Negro Que Rojo, Bucle, Sin Sol y SAN BLAS. También ha destacado con canciones como “Ella”, “Orión” y “Paris”, además de colaboraciones con reconocidos artistas de la escena urbana.

Uno de sus trabajos más recientes, “Orión”, junto a Elena Rose, alcanzó una amplia repercusión internacional y llegó al segundo puesto de la lista Latin Pop Airplay de Billboard durante varias semanas, consolidando aún más el alcance del artista panameño.

Ahora, Boza prepara el siguiente capítulo de su carrera con un proyecto que, según sus propias publicaciones, comenzará a revelarse desde el 17 de septiembre.

El artista ha adelantado en entrevistas que busca presentar una etapa más madura de su música, con canciones que reflejen sus experiencias y con un concepto que permita conectar los diferentes temas del proyecto.

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