Boza termina con un pie fracturado tras accidente en motocicleta

Boza, cuyo nombre es Humberto Ceballos, fue anunciado recientemente como uno de los presentadores de los Premios Juventud 2026, ceremonia que se celebrará el próximo 3 de septiembre en Starlite Marbella, España.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante panameño Boza se encuentra en recuperación luego de sufrir un accidente en motocicleta durante este fin de semana, un percance que le dejó un pie fracturado y el otro con un esguince.

El propio artista compartió detalles de lo ocurrido a través de sus redes sociales, fiel a su característico sentido del humor. Según contó, salió “rapidito” en motocicleta, vestido con pantalón corto y utilizando Crocs, pero lo que parecía ser una salida breve terminó con una visita al hospital y varias lesiones.

Su pareja, Alejandra Lindo, también compartió algunos detalles del accidente mediante sus historias en Instagram y mostró parte del proceso de recuperación del intérprete.

Entre bromas, Boza incluso aseguró que Alejandra lo había “empujado por las escaleras” y posteriormente lo había amarrado, comentarios que fueron tomados con humor por la pareja mientras el artista se recupera.

Boza, cuyo nombre es Humberto Ceballos, fue anunciado recientemente como uno de los presentadores de los Premios Juventud 2026, ceremonia que se celebrará el próximo 3 de septiembre en Starlite Marbella, España. Además, figura entre los nominados de esta edición en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano por “París”, colaboración junto a Sech.

La nominación llega después de un año de importantes reconocimientos para el artista. En 2025 recibió su segunda nominación al Latin Grammy, esta vez en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “orióN (Sistek Remix)”, junto a Elena Rose. Su primera nominación a estos premios llegó en 2021, cuando compitió como Mejor Nuevo Artista.

También ha sido nominado en varias ocasiones a Premios Lo Nuestro. En 2026 recibió una nominación en la categoría AfroBeat del Año por “san BlaS”, mientras que en ediciones anteriores ha competido en categorías como Colaboración del Año y Canción del Año.

Su trayectoria internacional despegó especialmente en 2020 con “Hecha Pa’ Mí”, canción que se convirtió en un fenómeno viral gracias a TikTok y lo llevó a posicionarse en listas internacionales. El tema obtuvo certificaciones de Oro, Platino y Diamante en distintos mercados, mientras que “Ella” se consolidó como otro de sus grandes éxitos.

Boza también ha sido reconocido por su aporte a la música urbana. En 2021 ganó el premio a Artista Revelación en los HEAT Latin Music Awards y fue reconocido como Mejor Nuevo Artista Urbano en los Latino Show Music Awards.

Más recientemente, su álbum “SAN BLAS” fue certificado Oro en varios países y fue incluido por Billboard entre los 25 mejores álbumes latinos de 2025. Mientras tanto, “orióN”, junto a Elena Rose, alcanzó el segundo lugar del Latin Pop Airplay de Billboard y acumuló más de 214 millones de reproducciones, de acuerdo con la Fundación Cultural Latin Grammy.

Ahora, el artista deberá concentrarse en su recuperación y en seguir las indicaciones médicas para determinar cuándo podrá retomar completamente sus actividades, mientras sus seguidores esperan verlo nuevamente sobre los escenarios.