China llama a EEUU a dejar de 'prepararse para la guerra' espacial

La Fuerza Espacial estadounidense anunció el lunes que había colocado "armas de control espacial en órbita capaces de defender (...) contra acciones hostiles de adversarios". No dio detalles.

Pekín, China/China urgió el martes a Estados Unidos a dejar de "prepararse para la guerra" en el espacio, luego de que la Fuerza Espacial estadounidense confirmara el envío de armas a la órbita por primera vez.

Ambos países son rivales geopolíticos e intentan ampliar su presencia estratégica en el espacio.

La Fuerza Espacial estadounidense anunció el lunes que había colocado "armas de control espacial en órbita capaces de defender (...) contra acciones hostiles de adversarios". No dio detalles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino advirtió contra la "militarización del espacio sideral, convirtiéndolo en un campo de batalla, así como contra una carrera armamentista allí".

"Urgimos a la parte estadounidense a dejar de expandir sus capacidades militares y de prepararse para la guerra en el espacio exterior", indicó a periodistas el portavoz de la cancillería Gou Jiakun.

Cuando hizo el anuncio, la Fuerza Espacial estadounidense citó a China como una amenaza. Pekín "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", sostuvo.

Mencionó también a Rusia, otro rival geopolítico, del cual dijo que "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros".

La militarización del espacio se remonta a hace tiempo. Desde que la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial del mundo, Sputnik, en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas de armar y destruir tales aparatos.

La mayor preocupación en aquel entonces eran las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.