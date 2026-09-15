De 32 a 72 medallas: Jaime Penedo explica qué cambió en Pandeportes para lograr el resultado histórico en CODICADER 2026

Actualmente, se contempla el reconocimiento económico por las medallas de oro y se analiza extender estos incentivos a los atletas que obtengan plata y bronce.

Ciudad de Panamá, Panamá/El salto de 32 a 72 medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER) refleja, según Jaime Penedo, un cambio de enfoque en el desarrollo de los nuevos talentos deportivos en Panamá.

Penedo, director técnico de Deportes de Pandeportes y exarquero de la Selección de Panamá, destacó en Noticias AM el desempeño de los jóvenes atletas y aseguró sentirse orgulloso de los resultados alcanzados.

"Orgulloso por lo que estos chicos han hecho", manifestó Penedo, quien resaltó que para un atleta llegar a un escenario deportivo ya representa un mérito, pero obtener resultados como los alcanzados en esta edición demuestra el potencial existente en el país.

Panamá pasó de conseguir 32 medallas en 2024 a 72 en 2026, un resultado que Penedo atribuye, entre otros factores, a una estrategia enfocada en poner al atleta en el centro del proceso.

"Hay una filosofía muy marcada en la dirección técnica que es la alegría del atleta, nuestra alegría, y la tristeza también nuestra tristeza", explicó.

Panamá campeón de los Juegos CODICADER 2026

Más atletas dentro del programa de estímulos

Uno de los cambios implementados está relacionado con el programa de Estímulos Deportivos. Según Penedo, cuando asumieron, encontraron un programa dirigido principalmente a atletas de alto rendimiento y con 232 beneficiarios.

Actualmente, la cifra aumentó a 550 atletas con el mismo presupuesto, incluyendo alrededor de 150 jóvenes en edades vinculadas con los procesos de desarrollo iniciados desde 2025 y 2026.

Penedo sostuvo que un atleta no llega al alto rendimiento de manera repentina, por lo que considera necesario comenzar el acompañamiento desde edades tempranas.

El programa cuenta con aproximadamente 2.9 millones de dólares y, según explicó, el objetivo es ampliarlo progresivamente para poder respaldar también a más atletas que obtengan resultados destacados.

"Mi meta es pedir más dinero porque tengo demasiados oros que pagar", expresó Penedo, al referirse a los resultados obtenidos por los atletas panameños en Codicader.

Actualmente, se contempla el reconocimiento económico por las medallas de oro y se analiza extender estos incentivos a los atletas que obtengan plata y bronce.

El semillero está en las escuelas

Para Penedo, una de las claves del proceso está en fortalecer la relación entre el deporte escolar y Pandeportes.

El exfutbolista destacó la alianza con el Ministerio de Educación y señaló que las escuelas constituyen uno de los principales espacios para detectar a los futuros talentos.

"El semillero está ahí. No tienes que buscar ese semillero, está en las escuelas", afirmó.

La estrategia busca identificar a los jóvenes con potencial, acompañarlos y desarrollarlos hasta que puedan alcanzar niveles competitivos superiores.

De acuerdo con Penedo, entre los 15 y 17 años ya existen atletas con posibilidades claras de desarrollo, aunque en determinadas disciplinas la detección puede comenzar incluso desde los 12 años.

El reto es darle continuidad

Tras los resultados de CODICADER, Penedo considera que el verdadero desafío es mantener el acompañamiento a esta generación para que pueda avanzar hacia competencias de mayor nivel.

Estimó que, si reciben seguimiento, entrenadores con capacidad técnica, apoyo de las federaciones y permanecen dentro de los programas de estímulo, muchos de estos jóvenes podrían participar en los próximos Juegos Centroamericanos.

"Si le das las comodidades, yo te puedo vaticinar que tú puedes ser campeón de los Juegos Centroamericanos", afirmó.

Penedo insistió en que el proceso requiere una responsabilidad compartida entre Pandeportes y las federaciones deportivas, ya que estas últimas reciben fondos estatales para desarrollar sus proyectos.

La apuesta, explicó, es que las federaciones presenten proyectos que impacten directamente a estas edades y permitan darle continuidad al trabajo iniciado con los jóvenes atletas.

Penedo pide que el proceso trascienda los gobiernos

El director técnico también destacó la importancia de garantizar la continuidad de las políticas deportivas para evitar que los procesos se interrumpan con los cambios de administración.

A su juicio, los atletas necesitan instalaciones, entrenadores, programas de estímulo y, sobre todo, sentirse respaldados por el país.

"El atleta tiene que sentirse parte de algo", sostuvo.

Penedo cerró con un mensaje para los jóvenes que participaron en Codicader y para quienes comienzan su camino deportivo, destacando el potencial que existe fuera de los grandes escenarios.

"Yo sí esperaba resultados, pero no de esta manera", reconoció.

A su juicio, los resultados demuestran que en Panamá existe una generación de jóvenes con deseos de triunfar y que ahora el desafío es prepararlos, entrenarlos y acompañarlos para que ese talento pueda convertirse en resultados sostenidos en el alto rendimiento.

"Necesitamos prepararlos, necesitamos entrenarlos y necesitamos abrigarlos", concluyó.