Panamá campeón de los Juegos CODICADER 2026

La delegación panameña subió a lo más alto del medallero sobre el cierre de la cita deportiva regional estudiantil.

Panamá/Panamá se coronó campeona de los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER) Honduras 2026, con una histórica participación de sus atletas y la suma de 182 medallas de oro plata y bronce, en cada una de las 20 disciplinas deportivas en las que compitieron nuestros estudiantes.

Al cierre del torneo regional, este sábado 12 de septiembre, nuestra patria registró la mejor presentación que ha tenido en estos campeonatos con una suma de 72 metales de oro, 46 de plata y 64 de bronce que le sirvieron para coronarse como reyes del deporte estudiantil en Centroamérica.

En la tarde-noche sabatina de Tegucigalpa, Honduras, en la conclusión de los CODICADER, Guatemala aventajaba a Panamá 140 medallas por 121 que sumaban los panameños en total. Sin embargo, con corazón, coraje, esfuerzo y mucha personalidad, nuestros deportistas lograron remontar esas cifras y se apoderaron del primer lugar del podio. Incluso, los salvadoreños obtuvieron el subcampeonato con 165 preseas (56 de oro, 36 de plata y 73 de bronce).

Los chapines bajaron al tercer lugar con un total de 189 medallas (54 de oro, 60 de plata y 75 de bronce). En el cuadro general, la cuarta posición fue para Costa Rica con 133 medallas; quinta, Honduras con 136 preseas; sexto lugar, Nicaragua con 116 y Belice 9 metales.

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Los Juegos

Los Juegos CODICADER son una competencia deportiva escolar de carácter regional centroamericano. El nombre viene de Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER).

En ellos participan estudiantes de distintos países de Centroamérica, representando a sus centros educativos o delegaciones nacionales.

Su objetivo no es solamente competir, sino también promover el deporte escolar, la convivencia y la integración entre jóvenes de los países centroamericanos.

Participantes

Son juegos deportivos escolares, por lo que están dirigidos a estudiantes dentro de determinados rangos de edad. Hay diferentes categorías y modalidades, dependiendo de la edición.

Normalmente, el proceso comienza con competencias dentro del propio país. Los estudiantes que destacan pueden avanzar a etapas regionales hasta formar parte de la delegación que represente a su país en los Juegos CODICADER.

Información de MEDUCA

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