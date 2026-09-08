CODICADER 2026| Panamá completa una actuación brillante en el taekwondo
Un total de 14 medallas sumó la representación panameña en la competencia.
Panamá/La delegación juvenil de taekwondo de Panamá tuvo una destacada participación en los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER), que se desarrolló en Honduras, al conquistar dos medallas de oro, una de plata y once de bronce.
Los jóvenes atletas panameños demostraron talento, disciplina y entrega para dejar en alto el nombre de Panamá.
Las medallas de oro fueron conquistadas por Natalia Pérez Barragán, en la categoría de -44 kg, y Daniela Samudio, en +68 kg.
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La presea de plata fue para Misael Montero Pérez, en -59 kg.
Mientras que las medallas de bronce correspondieron a Allison Castillo (-42 kg), Abraham Álvarez (-45 kg), Flor Caballero (-46 kg), Gianluca Albornoz (-51 kg), Vivian Zhang (-55 kg), Nesli Centeno (-59 kg), Amira Grira (-63 kg) y Abel Rodríguez (-68 kg).
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Por su parte, Santiago Marsal sumó dos medallas de bronce en la modalidad de poomsae, una en individual y otra en pareja, esta última junto a Danna Varela.
Con estos resultados, la juventud panameña vuelve a demostrar su potencial en el taekwondo regional y deja en alto la bandera nacional en los Juegos CODICADER.
Nota de prensa