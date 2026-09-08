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CODICADER 2026| Panamá completa una actuación brillante en el taekwondo

Un total de 14 medallas sumó la representación panameña en la competencia.

Integrantes de la delegación de Panamá de taekwondo posan con las medallas obtenidas en los Juegos CODICADER 2026 / Cortesía
AFP
08 de septiembre 2026 - 16:33

Panamá/La delegación juvenil de taekwondo de Panamá tuvo una destacada participación en los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER), que se desarrolló en Honduras, al conquistar dos medallas de oro, una de plata y once de bronce.

Los jóvenes atletas panameños demostraron talento, disciplina y entrega para dejar en alto el nombre de Panamá.

Las medallas de oro fueron conquistadas por Natalia Pérez Barragán, en la categoría de -44 kg, y Daniela Samudio, en +68 kg.

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La presea de plata fue para Misael Montero Pérez, en -59 kg.

Mientras que las medallas de bronce correspondieron a Allison Castillo (-42 kg), Abraham Álvarez (-45 kg), Flor Caballero (-46 kg), Gianluca Albornoz (-51 kg), Vivian Zhang (-55 kg), Nesli Centeno (-59 kg), Amira Grira (-63 kg) y Abel Rodríguez (-68 kg).

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Por su parte, Santiago Marsal sumó dos medallas de bronce en la modalidad de poomsae, una en individual y otra en pareja, esta última junto a Danna Varela.

Con estos resultados, la juventud panameña vuelve a demostrar su potencial en el taekwondo regional y deja en alto la bandera nacional en los Juegos CODICADER.

Nota de prensa

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