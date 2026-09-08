Champions League resultado AEK vs LASK Linz| Andrés Andrade: el panameño y el club austríaco se estrenan con derrota

El defensor mundialista con la selección de Panamá plasma su nombre en uno de los escenarios más importantes del fútbol.

Panamá/El panameño Andrés Andrade disputó los 90 minutos en la derrota por 1-0 del LASK Linz ante el AEK Atenas, en el debut de ambos equipos en la jornada 1 de la UEFA Champions League.

El único gol del encuentro llegó al minuto 21, cuando Razvan Marin aprovechó la oportunidad para poner en ventaja al conjunto griego, resultado que se mantendría hasta el pitazo final.

Aunque el LASK tuvo ligeramente más posesión del balón, con un 51% frente al 49% del AEK, el equipo local mostró mayor producción ofensiva. Los griegos registraron 16 disparos totales, siete saques de esquina y 49 ataques, mientras que el conjunto austriaco contabilizó 11 remates, tres córners y 37 ataques.

En el apartado de pases, el AEK también mostró mayor precisión, con un 89% frente al 85% del LASK. El equipo griego completó 359 pases de 405 intentados, mientras que los visitantes finalizaron con 355 pases completados de 416 realizados.

Presente desde el primer minuto

Andrés Andrade fue titular y completó todo el partido con el LASK Linz. El defensor panameño registró cinco balones recuperados, disputó un duelo y alcanzó una precisión del 76% en sus pases.

Además, Andrade recorrió 9,63 kilómetros durante el encuentro y alcanzó una velocidad máxima de 31,3 km/h. Su actuación quedó marcada también por una tarjeta amarilla recibida al minuto 80.

El duelo fue equilibrado en algunos de los principales registros defensivos: ambos equipos terminaron con tres paradas de sus respectivos guardametas y dos tarjetas amarillas. Ninguno recibió tarjeta roja.

A pesar de la igualdad estadística en varios aspectos, el gol de Marin terminó siendo suficiente para que el AEK Atenas se quedara con los tres puntos y comenzara con victoria su participación en la competición europea.

Para Andrade y el LASK, el resultado supone un comienzo con derrota, aunque el panameño completó los 90 minutos en una nueva experiencia en el máximo escenario continental de clubes.