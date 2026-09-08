Champions League - AEK vs LASK Linz alineaciones| Andrés Andrade: panameño debuta como titular en el torneo

Comienza la fase preliminar de la prestigiosa competencia de clubes europeos y Panamá está presente

Panamá/El defensor panameño Andrés Andrade forma parte de la alineación titular del LASK Linz de Austria que juega ante el AEK Atenas de Grecia en la primera jornada de la fase preliminar de la UEFA Champions League.

Este es el primer partido de la carrera de Andrade en el torneo de clubes de Europa, el que reúne a los mejores equipos de fútbol en el 'Viejo Continente' .

A continuación detallamos las alineaciones completas del LASK Linz y el AEK Atenas para este encuentro que se realizará en el AEK Arena de la ciudad de Atenas.

LASK Linz

AEK Atenas