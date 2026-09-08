MLB noticias| Aaron Judge: Yankees traen de vuelta a su capitán, después de tanto tiempo

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Estados Unidos/Aaron Judge está de regreso.

El cañonero de los Yankees fue activado de la lista de lesionados de 60 días la noche del lunes, antes del inicio de su serie del martes contra los Rockies en el Yankee Stadium.

La activación de Judge se produce después de la práctica del lunes en el Yankee Stadium, en la que enfrentó pitcheo en vivo por primera vez desde que se fracturó una costilla a finales de mayo.

No necesitó una asignación de rehabilitación en Ligas Menores antes de regresar, y Aaron Boone señaló que existen maneras creativas de ayudar a Judge a recuperar su resistencia. El dirigente sugirió que está "sobre la mesa" un escenario en el que Judge jugaría entre cinco y siete innings antes de salir del encuentro.

El regreso a la acción no podía llegar lo suficientemente pronto para Judge, quien acompañó al club durante su gira de seis juegos por la Costa Oeste, que concluyó el domingo, y observó cada pitcheo junto a sus compañeros desde el dugout.

El tres veces JMV de la Liga Americana bateaba .248/.375/.533, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas, cuando ingresó a la lista de lesionados el 5 de junio. En total, Judge se perdió 83 juegos, durante los cuales los Yankees tuvieron marca de 45-38 (.542).

Tras recibir autorización para reanudar las actividades de béisbol en agosto, Judge pasó de realizar ejercicios con tee y lanzamientos suaves a tomar prácticas de bateo con lanzamientos por encima del brazo, incluidas dos sesiones en el terreno durante la serie de los Yankees en San Diego.

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Judge también ha enfrentado lanzamientos de alta velocidad en máquinas de pitcheo, corrido las bases y realizado ejercicios en los jardines. Durante una de esas prácticas el sábado, Judge hizo un tiro de un bote a la tercera base desde una profundidad media en el jardín derecho.

Dada la conformación de su roster, los Yankees tienen previsto que Judge regrese como jardinero derecho titular, no simplemente como bateador designado.

Por supuesto, después de meses de relativa inactividad que Judge comparó con una temporada muerta adicional, queda por ver si mostrará señales de falta de ritmo.

"No me preocupa demasiado el poder ni la velocidad del bate", externó Judge. "Siento que, aunque estén un poco por debajo, sigo pensando que es mejor que nada".

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Una vez que vuelva a los jardines, se le recomendará a Judge que evite lanzarse de cabeza siempre que sea posible. La lesión inicial ocurrió cuando intentaba atrapar un elevado el 26 de abril en Houston.

"Tenemos que ser inteligentes con esas cosas", destacó Boone. "De hecho, durante los últimos años ha sido más selectivo con ese tipo de jugadas".

Judge dijo que cree que puede jugar de manera controlada si es necesario, pero seguirá dispuesto a arriesgar el físico cuando los juegos tengan mayor importancia.

"Volveremos ahí afuera y seguiremos jugando de manera inteligente", dijo Judge, "especialmente durante lo que resta de este año y luego de cara a la postemporada".

Información de MLB.com